Gemeindeturnier Beverstedt: Bokel verteidigt den Titel

Das Team von Trainer Eric Schürhaus gewann die Gruppe B souverän mit 9 Punkten aus 3 Spielen und ließ den JFV Biber, SG WDB und den FC Lune hinter sich und zog damit ins Finale des diesjährigen Beverstedter Gemeindeturnier ein.

In der Gruppe A machte es die Zweitvertretung der Bokeler ebenso souverän und konnte alle drei Spiele gewinnen. Die SG Beverstedt/Wellen, SG FAW und SG Blau-Weiss Stubben hatten das Nachsehen und so kam es zu dem "schwarz-weißen" Finalspiel am Samstag.

Durch zwei Tore von Newen Westphale ging die "Erste" bereits in der ersten Halbzeit in Führung, spätestens nach dem dritten Treffer von David Rosenbrock in der 77. Minute war der Titel aus dem Vorjahr verteidigt und die Bokeler konnten feiern.

Im Vorfeld gewann der JFV Biber im Spiel um Platz 3 mit 4:2 gegen die SG Beverstedt/Wellen und sicherte sich so noch ein Platz auf dem Treppchen.