Gelungener Testauftakt Regionalliga Südwest +++ Der FCA Walldorf schlägt die Stuttgarter Kickeres mit 5:1

So wünscht man sich eine erste Trainingswoche. "Die Jungs haben die intensiven Trainingseinheiten sehr gut weggesteckt, was auch die hervorragenden Laktatergebnisse wiederspiegelten", sagte Matthias Born. Der Trainer des FC-Astoria Walldorf hatte am Samstag allen Grund zu seiner guten Laune, schließlich schlugen seine Regionalliga-Schützlinge den souveränen Oberliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers mit 5:1 (3:0).