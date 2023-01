SRG-Obmann Benjamin Kammerer durfte vier Mitglieder ehren (von links): Guiseppe Ingrao, Walter Riedlinger, Daniel Hezel und Johannes Rudolf Hipp. – Foto: SRG Rottweil

Gelungener Jahresabschluss der SRG Rottweil Aktuelle Pressemitteilung des Fußballbezirk Schwarzwald

Bösingen. Die Schiedsrichtergruppe (SRG) Rottweil hat am 28. Dezember im Wendelinusheim in Bösingen ihre Weihnachtsfeier nachgeholt. SRG-Obmann Benjamin Kammerer zeichnete in diesem Rahmen langjährige Schiedsrichterkameraden für ihre Treue aus.