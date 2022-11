Gekommen um aufzumischen Duell der Aufsteiger. Die SG Glücksbrunn Schweina empfängt den FC Saalfeld.

Die drei Aufsteiger der Thüringenliga sind offensichtlich nicht nur gekommen, um zu bleiben, sondern auch um in der Liga aufzumischen. Der FC Saalfeld, die SG Struth und Glücksbrunn Schweina hinterlassen einen starken Eindruck, bereichern die Liga. Am Samstag kommt es zum nächsten Aufsteigerduell zwischen der SG Glücksbrunn Schweina und dem FC Saalfeld.

Keine Anpassungsprobleme in der Thüringenliga

Zur Erinnerung: Gastgeber Schweina kam mit einem Raketenstart in die Liga, fuhr zunächst mehrere deutliche Siege ein und ließ direkt aufhorchen. Zuletzt setzte es auch mal die ein oder andere Niederlage oder wie gegen SCHOTT ein Remis. Trotzdem, mit Rang acht ist das Zwischenfazit nach zehn Spielen mindestens mal richtig solide. Gegner Saalfeld ist seit Wochen in einer bestechenden Form. Der Aufsteiger aus der Landesklasse 1 blickt inzwischen auf eine Serie von fünf Siegen in Folge und kletterte bis auf Rang zwei. "Unsere Stärke ist im Augenblick unser Kader. Selbst im Training treiben wir uns gegenseitig zu Leistung. In den Spielen treten wir diszipliniert und motiviert auf. Dazu kam halt in letzter Zeit auch das notwendige Glück. Aber das muss man sich ja bekanntlich erarbeiten", hat FCS-Trainer Thomas Giering die Erklärung für das Hoch seiner Mannschaft parat.

Das hat natürlich auch Schweinas Trainer Olaf Gabriel beobachtet und lobt den Ligakonkurrenten und bevorstehenden Gegner. „Was Saalfeld als Aufsteiger zeigt, ist überragend. Ich denke, alle Aufsteiger, die dazu gekommen sind, sind eine Bereicherung für die Liga“, sagt er. Auch das Zwischenfazit zum eigenen Team fällt positiv aus. „Wir haben gute Partien abgeliefert und immer voll mitgehalten, auch wenn es mal unglückliche Resultate gab. Deswegen ist das Fazit eigentlich komplett positiv, auch wenn wir uns manchmal für gute Leistungen nicht belohnt haben. Die Jungs ziehen unglaublich gut mit, wir sind in der Liga angekommen. Dass auch mal ein Resultat dabei ist, das nicht so gut ist, ist normal, denke ich. Wir müssen einfach sehen, dass wir dann unsere Lehren daraus ziehen“ so Gabriel.

Zuletzt in Schleiz gab es so ein Spiel, dass möglicherweise ein paar Lehren für das Team aus Schweina bereit hielt. Glücksbrunn unterlag mit 0:2. „In Schleiz hatten wir auch ein bisschen Pech. Aber ich habe schon lange nicht mehr einen solchen Abnutzungskampf wie dort gehabt“, so der Coach zum Spiel. Zusätzlich ärgerlich für ihn und seine Mannschaft: Patrick Köhler verletzte sich in dem Match. Eine MRT-Untersuchung soll nun Gewissheit über die Schwere der Verletzung geben.