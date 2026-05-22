„Geht um die Liebe, die man empfindet“: Ex-Löwe Bender wird Bayern-Trainer Mehr als 300 Bundesliga-Spiele gemacht von Lennart Fitzler · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

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Der FC Bayern verpflichtet einen neuen U17-Trainer. Der Ex-Nationalspieler bringt Erfahrung und Mentalität mit – und ist im anderen Teil von München bestens bekannt.

Der FC Bayern setzt im Nachwuchsbereich künftig auf eine echte Führungspersönlichkeit: Lars Bender übernimmt die U17 des Rekordmeisters und bringt dabei nicht nur reichlich Erfahrung, sondern auch eine klare Fußballphilosophie mit nach München. Das gab der Verein am Freitag (22. Mai) bekannt. Der ehemalige Nationalspieler galt bereits während seiner aktiven Karriere als Inbegriff von Mentalität, Zuverlässigkeit und Teamgeist. Bender blickt auf eine lange Laufbahn im deutschen Profifußball zurück. Nach seinen Anfängen beim TSV Brannenburg führte ihn sein Weg über die Nachwuchsabteilungen der SpVgg Unterhaching und des TSV 1860 München bis in den Profibereich. Für die Löwen debütierte der defensive Mittelfeldspieler in der Saison 2006/07 in der 2. Bundesliga. 2009 folgte schließlich der Wechsel zu Bayer 04 Leverkusen, wo sich Bender über Jahre hinweg zu einem der wichtigsten Führungsspieler entwickelte.

Lars Bender neuer U17-Bayern-Trainer Insgesamt absolvierte der frühere Kapitän der Werkself 342 Pflichtspiele für Leverkusen, erzielte 27 Tore und bereitete weitere 36 Treffer vor. Bemerkenswert: Trotz seiner defensiven Rolle sah Bender während seiner gesamten Bundesliga-Karriere nur eine einzige Gelb-Rote Karte. Hinzu kamen 19 Einsätze für die deutsche Nationalmannschaft, olympisches Silber 2016 sowie der Titelgewinn bei der U19-Europameisterschaft 2008. Vielen Fans bleibt zudem sein entscheidender Treffer bei der EM 2012 in Erinnerung, mit dem Deutschland das Viertelfinale erreichte. Geprägt wurde Bender unter anderem von Trainergrößen wie Jupp Heynckes und Peter Bosz. Diese Erfahrungen beeinflussen heute auch seine Arbeit als Coach. „Ich brauche das Spiel, ich brauche den Platz und ich brauche den Ball in meiner Nähe“, sagte Bender einst über seine Rückkehr an die Seitenlinie.