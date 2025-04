Gegner mit Monster-Serie: Vilzing kann Regionalliga-Erhalt eintüten

Die FuPa-Formtabelle der Regionalliga Bayern weist den TSV Buchbach als aktuell formstärkste Mannschaft der Liga aus. Gleich dahinter rangiert die DJK Vilzing. Gleiches Bild in der Rückrunden-Tabelle: Buchbach ist da mit 29 Punkten aus 13 Spielen (8/5/0) Erster, die Oberpfälzer mit derer 26 Punkten Zweiter. In dieser Hinsicht ist es also eine Art Top-Spiel, wenn die DJK am Samstag (14 Uhr) den Regionalliga-Stammgast aus dem oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn zu Gast hat.

Dass die Vilzinger am viertletzten Spieltag bereits den Klassenerhalt eintüten können – bei einem Heimsieg wäre in jedem Fall alles klar, bei einem Punktverlust müsste die Konkurrenz mitspielen –, das schien vor einigen Wochen noch Utopie zu sein. Zur Winterpause steckte man tief im Abstiegskampf und umso bemerkenswerter ist die Wandlung, die Sturmtalent Erol Özbay, Kapitän Paul Grauschopf und Co. gemacht haben. In der bisher zehn Partien nach der Winterpause musste Vilzing nur eine einzige Niederlage einstecken. Letzten Samstag bewies man Moral, als man in Hankofen einen 0:2-Rückstand ultra-spät noch in einen 3:2-Auswärtssieg umbog. Demgegenüber steht die Mega-Serie des TSV Buchbach. Der Tabellenvierte bezwang zuletzt die Würzburger Kickers mit 1:0 und ist damit jahresübergreifend seit mittlerweile 15 (!) Spielen ungeschlagen. Es kommt also ein harter Brocken auf die Chamer Vorstädter zu.





Morgen, 14:00 Uhr DJK Vilzing DJK Vilzing TSV Buchbach Buchbach 14:00





Josef Eibl (Trainer DJK Vilzing): „Buchbach ist seit Oktober letzten Jahres ungeschlagen. Das allein zeigt schon, was für ein starker Gegner zu uns kommt. Die Oberbayern haben in allen Mannschaftsteilen richtig Qualität und vor allen Dingen wahnsinnig erfahrene Spieler. Da kommt eine eingeschworene Truppe mit Erfahrung und Qualität zu uns. Aber: Wir haben in der Rückrunde bewiesen, dass wir auch stark sind. Deshalb ist das ganz klare Ziel, die Buchbacher Serie zu stoppen. Wir sind selbstbewusst, wollen den Gegner ärgern und den Dreier definitiv bei uns daheim lassen.“



Personalien: Schienenspieler Tobias Hoch macht inzwischen Teile des Mannschaftstrainings mit, ist aber noch keine Option. Abwehrmann Felix Weber sitzt noch seine Rotsperre ab. Ansonsten sind alle Mann an Bord.