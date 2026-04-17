Gegen Illertissen: Buchbach erwartet „ein ganz hartes Brett“

Der TSV Buchbach empfängt heute den FV Illertissen im drittletzten Heimspiel. Trainer Unterberger hat ehrgeizige Pläne für die Fans.
Drittletztes Heimspiel der Saison für den TSV Buchbach: Die Rot-Weißen erwarten am heutigen Freitag um 19 Uhr den FV Illertissen und wollen nach der 1:4-Niederlage in Aubstadt gleich wieder in die Erfolgsspur einbiegen, um in der Tabelle der Regionalliga Bayern möglichst noch ein paar Plätze gutzumachen.
„Wir haben jetzt noch drei Heimspiele und wollen da dreimal Party machen. Auch schon in Hinblick auf die nächste Saison, weil wir ja wissen, dass die Eindrücke bei den Fans hängenbleiben“, sagt Trainer Marc Unterberger, kann aber natürlich nicht versprechen, dass es gegen die zweitbeste Offensive der Liga sicher mit dem nächsten Heimdreier klappt: „Illertissen hat in den letzten 20 Spielen nur ein einziges Mal verloren, steht absolut zurecht auf Platz vier. Das wird schon ein ganz hartes Brett.“
Personell hat sich die Lage bei den zuletzt gebeutelten Buchbachern nur minimal verbessert: Rocco Tavra kehrt nach abgebüßter Gelbstrafe wieder zurück, dafür muss jetzt Bene Orth wegen der fünften Gelben aussetzen. Zurück nach überstandener Grippe ist auch Kevin Hingerl, Andreas Hirtlreiter hat seine Muskelverletzung überwunden und ist ebenso wieder eine Option wie Marinus Erber. Umgekehrt muss Unterberger aber neben den Langzeitverletzten und Tobias Heiland auch auf Joe Wieselsberger und Sammy Ammari verzichten. Insgesamt bleibt der Kader also recht überschaubar, aber immerhin sollten gegen Illertissen wenigstens wieder vier Feldspieler auf der Bank Platz nehmen können.
Beim Hinspiel Anfang Oktober mussten die Buchbacher eine 1:4-Niederlage quittieren. Grundsätzlich ist die Bilanz zwischen beiden Mannschaften relativ ausgeglichen: In bislang 27 Duellen gab es zehn Buchbacher Siege, neunmal war Illertissen erfolgreich, acht Vergleiche endeten mit einem Remis. Die Partie ist der Start in eine Englische Woche: Am Dienstag geht es für die Buchbacher nach Vilzing, das nächste Heimspiel steigt bereits am Freitag, 24. April, um 19 Uhr gegen den FC Augsburg II.