Gegen Illertissen: Buchbach erwartet „ein ganz hartes Brett“ Regionalliga Bayern von Michael Buchholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Der TSV Buchbach trifft in der Regionalliga auf den FV Illertissen. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Der TSV Buchbach empfängt heute den FV Illertissen im drittletzten Heimspiel. Trainer Unterberger hat ehrgeizige Pläne für die Fans.

Drittletztes Heimspiel der Saison für den TSV Buchbach: Die Rot-Weißen erwarten am heutigen Freitag um 19 Uhr den FV Illertissen und wollen nach der 1:4-Niederlage in Aubstadt gleich wieder in die Erfolgsspur einbiegen, um in der Tabelle der Regionalliga Bayern möglichst noch ein paar Plätze gutzumachen. „Wir haben jetzt noch drei Heimspiele und wollen da dreimal Party machen. Auch schon in Hinblick auf die nächste Saison, weil wir ja wissen, dass die Eindrücke bei den Fans hängenbleiben“, sagt Trainer Marc Unterberger, kann aber natürlich nicht versprechen, dass es gegen die zweitbeste Offensive der Liga sicher mit dem nächsten Heimdreier klappt: „Illertissen hat in den letzten 20 Spielen nur ein einziges Mal verloren, steht absolut zurecht auf Platz vier. Das wird schon ein ganz hartes Brett.“

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