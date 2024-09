Nicht durchsetzen konnten sich die ASVler gegen Freising. – Foto: HAB

Gegen Freising reißt die ASV-Serie: „Wir haben nach wie vor viel Arbeit vor uns!" 0:1-Heimniederlage nach sechs Siegen in Folge

Der ASV Dachau musste sich nach zuletzt siegreichen Wochen gegen den SE Freising geschlagen geben. Die Elf von Trainer Koston verlor knapp mit 0:1.

Dachau - Der ASV Dachau reihte in den ersten Wochen der Bezirksliga-Nord-Saison Sieg an Sieg. Es gab aber immer wieder Phasen, in denen die Stadtwälder die Kontrolle abgaben. Im ersten Härtetest gegen den SE Freising wurde dem Spitzenreiter dies nun erstmals zum Verhängnis. Der ASV verlor mit 0:1 (0:0). „Wir müssen es schaffen, auch in schlechteren Phasen die Kontrolle zu behalten”, sagte Trainer Matthias Koston anschließend. Sa., 07.09.2024, 13:00 Uhr ASV Dachau ASV Dachau SC Eintracht Freising SE Freising 0 1 Abpfiff

In der ersten Hälfte lief noch fast alles nach Plan. Die Spieler beider Mannschaften investierten ab der ersten Minute viel. Die Dachauer hatten mehr Ballbesitz und setzten unter anderem auf kurze Pässe, Freising hielt robust dagegen. Komplett konnten die Gäste die ASV-Offensive aber nicht ausschalten. David Dworsky hatte zwei gute Chancen auf die Führung, er scheiterte aber ebenso wie Sergen Retzep und Max Bergner. Letzterer nahm es nach einer halben Stunde mit der Freisinger Verteidigung auf, sein Abschluss schrammte aber knapp am langen Eck vorbei. Trainer Koston kritisiert lange Bälle des ASV Dachau

Von der Offensive der Gäste kam vor der Pause wenig. Und so war es wie in fünf der ersten sechs ASV-Spielen der Saison: Dachau ging ohne Gegentor in die Halbzeitpause. Die tat der Eintracht deutlich besser. Die Elf von Trainer Alexander Schmidbauer presste höher, verwickelte die ASV-Kicker in Zweikämpfe und nahm ihnen so den Rhythmus. Das Resultat: Dachau wich von seinen kurzen Pässen ab. „Wir haben viele lange Bälle in die falschen Räume gespielt. Das war nicht gut”, kritisierte Koston die Reaktion seiner Mannschaft auf das SEF-Pressing. Der Ballbesitz wechselte nun häufig. Das Spiel war nun nicht mehr so ansehnlich wie vor der Pause.

