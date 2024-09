Gefühlte Niederlage gegen Glattal Dübendorf

In der Anfangsphase erwischten die Gäste den etwas besseren Start und waren gefährlicher, jedoch konnten sie kein Kapital daraus schlagen. Nach einer Viertelstunde war es Lars Kupper, welcher die Vorlage von Nils Hochuli nutzen und zum 1:0 verwerten konnte (15). In der Folge steckten die Dübendorfer nicht auf und konnten nach einem Durcheinander im Russiker-Strafraum das Skore durch Dani Fernandes ausgleichen – 1:1 (20). Das Spiel entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch und beide Mannschaften hatten einige Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Kurz vor der Halbzeitpause war es der eingewechselte Timo Vetterli, welcher nach dem Querpass von Lars Kupper das Leder in die Maschen drosch – 2:1 (41). Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste aggressiver aus der Halbzeit und waren gewillt, das Skore erneut zu egalisieren. Jedoch konnte Nils Hochuli den Pass von Jonathan Ferraro verwerten und zum 3:1 einnetzen (53). Der FC Glattal Dübendorf 1 kam trotzdem immer wieder zu Chancen, scheiterte aber am eigenen Unvermögen. Der FC Russikon 2 versuchte, das Spiel zu begraben und konnte dies auch vorerst in die Tat umsetzen: Leandro Torrâo Valente spielte Lars Dudler an, welcher sich ein Herz fasste und aus rund 30 Metern abzog; das Geschoss landete im Winkel und der Jubel über den vierten Treffer war gross – 4:1 (65). Nach diesem Treffer wirkte die Heimmannschaft jedoch ängstlich und unkonzentriert, was den Gästen in die Karten spielte. Zuerst konnte Dani Fernandes einen höchst umstrittenen Handelfmeter zum 4:2-Anschlusstreffer verwerten (68), ehe Fabio Rodrigues sich im Strafraum durchtanken und aus unmöglichem Winkel den dritten Treffer erzielen konnte (78). Danach sah man den Russikern die Verunsicherung an, jedoch waren sie versucht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Dieses Vorhaben misslang, da Tiago Antonio Andrade von einem Abpraller profitierte und zum 4:4-Ausgleich einschieben konnte (81). Die letzten zehn Minuten der Partie waren sehr hektisch, da die Dübendorfer immer wieder gefoult hatten und sich anschliessend beim Schiedsrichter beschwerten. Kurz vor Ende der Partie hatten sie nach einem Eckball sogar noch eine gute Möglichkeit den Siegtreffer zu erzielen, diesen vereitelte Keeper Kevin Weber jedoch. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfiff der Schiedsrichter ab und beendete die Partie. Nach dem das Spiel abgepfiffen war, beschwerte sich Christian Oliveira Da Mota so lange und lautstark beim Schiedsrichter, dass dieser ihm die rote Karte zeigte.