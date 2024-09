Geduld führt zum Erfolg

Die Erntezeit hat zwar noch nicht richtig begonnen, doch die Zweite des 1. FC Saarbrücken sammelt die Frücjte bereits jetzt ein, um gut in den Herbst zu kommen. Beim SV Losheim gab es am Sonntag einen 4:0 (1:0)-Erfolg, der erst im Laufe des zweiten Durchgangs deutlich wurde. "Sie hatten anfangs auch ihre Gelegenheiten, aber wir machen das Tor und gehen so mit dem Vorsprung in die zweite Hälfte, in der wir dann weiter geduldig auf unsere Chancen warteten. Als die kamen, haben wir sie dann auch genutzt und am Ende wieder ohne einen Gegentreffer gewonnen", beschrieb Trainer Sammer Mozain den Spielverlauf. Vincenzo Accursio eröffnete den Torreigen in der 31. Minute, Gibriel Youssef Darkaoui (52.) legte zu Beginn des zweiten Durchgangs nach. Harry Ndougou Nguini (60.) und Zinedin Osmanagic (84.) machten die Sache klar. "Das Team wächst immer weiter zusammen, alle sind bemüht, dass wir keinen Gegentreffer bekommen. Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel und wollen nicht den übernächsten Schritt vor dem nächsten machen. Irgendwann kommt dann auch das Spiel gegen den Tabellenführer Bischmisheim und dann wolen wir bereit sein", blickt der Trainer voraus.