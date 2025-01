Gebenbach: Schwindl verlängert, kein Ersatz für Misic

Die DJK Gebenbach bastelt weiter eifrig am Kader für die Saison 2025/26. Dabei setzt der Tabellen-Dreizehnte der Bayernliga Nord auf Kontinuität und präsentiert nun eine weitere Vertragsverlängerung. So konnten die Verantwortlichen mit Jonas Schwindl (22) einen wichtigen Spieler frühzeitig für ein weiteres Jahr an sich binden. Der gebürtige Auerbacher wird damit in seine dritte Saison bei den Oberpfälzern gehen.

„Jonas zählt zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft und beide Seiten sind sehr zufrieden“, teilt der sportliche DJK-Leiter Erdal Izmire mit. Besonders hebt Izmire die Entwicklungskurve des 22-Jährigen hervor: „Diese zeigt steil nach oben, und da war es für uns klar, dass wir ihn halten möchten.“



Jonas Schwindl, der in der Offensive und im Mittelfeld flexibel einsetzbar ist, hat sich nach seinem Wechsel vom SV 08 Auerbach in den vergangenen beiden Jahren zu einer festen Größe in der Gebenbacher Mannschaft entwickelt. Letzte Saison bestritt er 31, diese Saison bisher 16 Bayernligaspiele. Dabei erzielte er vier Tore.



Auch der Spieler selbst zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung und das damit entgegengebrachte Vertrauen des Vereins: „Ich fühle mich hier sehr wohl, sowohl im Team als auch im Verein. Die DJK Gebenbach ist für mich der perfekte Ort, um mich weiterzuentwickeln“, sagt Schwindl.



Übrigens sind die Verantortlichen nicht mehr aktiv auf der Suche nach einer potenziellen Verstärkung. Heißt: Ein Ersatz für den vor Kurzem überraschend abgewanderten Drazen Misic ist nicht eingeplant. Stattdessen vertraut man dem jetzigen Spielerkader. Als einziger Winterneuzugang steht Abwehrtalent Jonas Obendorfer vom TuS Schnaittenbach fest. Ihr erstes Vorbereitungsspiel absolvieren die Mannen von Trainer Markus Kipry bereits am kommenden Wochenende. Gegner am Sonntag auf dem Raigeringer Kunstrasenplatz ist der SV Schwandorf-Ettmannsdorf aus der Landesliga Mitte.