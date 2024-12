Gebenbach: Kipry bleibt bis 2027 Trainer, Graml wird sein Co

Der Oberpfälzer Bayernligist DJK Gebenbach setzt auf der Trainerposition auf Kontinuität und verlängert den Vertrag mit Cheftrainer Markus Kipry vorzeitig um zwei Jahre. Damit steht der 50-Jährige, dessen bisheriger Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre, bis mindestens 2027 an der Gebenbacher Seitenlinie. Dies gab der Klub am Montagnachmittag bekannt.

„Wir sind froh mitteilen zu können, dass Markus Kipry seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre verlängert hat“, erklärt der Sportliche Leiter Erdal Izmire. Kipry hatte die Mannschaft nach dem Aus von Kai Hempel im September als alleinverantwortlicher Cheftrainer übernommen. Er habe mit seiner überragenden Arbeit in den vergangenen zehn Spielen bewiesen, dass er der richtige Mann für die DJK sei, schildert Izmire: „Die Mannschaft ist wieder in der Spur, und das ist ein großer Verdienst von Markus.“ Zur Winterpause haben Vogl, Lieder und Co. alle Möglichkeiten auf den direkten Klassenerhalt.



Auch Vorstand Thomas Milde und Teammanager Franz Wittich waren sich einig, dass die Zusammenarbeit fortgesetzt werden müsse. „Nach vielen positiven Gesprächen war klar, dass wir unbedingt mit Markus weitermachen wollen“, führt Izmire aus. „Umso mehr freut es uns, dass er nun unterschrieben hat.“



Zur Restrückrunde der laufenden Saison erhält Markus Kipry Unterstützung an der Seitenlinie: Andreas Graml (35) übernimmt das Amt des Co-Trainers von Jan Fischer, welcher den Verein interimistisch bis zum Winter unterstützt hatte. „Jan hatte einen großen Anteil am positiven Trend der letzten Spiele. Dafür danken wir ihm herzlich“, betont Izmire. Nichtsdestotrotz sei von Anfang an klar gewesen, dass es sich bei Fischer nur um eine Übergangslösung handeln würde.



Mit Graml als neuem Co-Trainer sieht sich die DJK Gebenbach gut aufgestellt für den Kampf um den Klassenerhalt. „Wir sind sicher, dass Andi zusammen mit Markus das richtige Team ist, um dieses Ziel zu erreichen“, schließt Gebenbachs Sportlicher Leiter. „Mit der Vertragsverlängerung setzt die DJK Gebenbach ein klares Zeichen: Der Verein vertraut auf seine Trainer und arbeitet weiter konsequent daran, den positiven Trend der letzten Spiele fortzusetzen“, heißt es von Vereinsseite.