Gastgeber ASC Geretsried gewinnt 1. Isar-Loisach-Cup – 148 Tore in 27 Spielen Erstes Hallenfußball-Turnier nach Corona „ein voller Erfolg“

Endlich wieder Hallenfußball: Das mögen all jene gedacht haben, die es am Samstag zum 1. Isar-Loisach-Cup in die Geretsrieder Gymnasium-Turnhalle zog.