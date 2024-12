Garmisch-Partenkirchen muss zum VfR Garching – Bleibt Schwinghammer über den Winter hinaus?

Ein letztes Mal schnüren die Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen ihre Schuhe, dann geht es in die Winterpause. Beim VfR Garching (heute, 19.30 Uhr) geht es für den Landesligisten jedoch noch einmal um mehr als spröde drei Punkte. Die Elf vom Gröben kann sich nicht nur ein Polster zu einem weiteren Abstiegskonkurrenten verschaffen, sondern auch mit dem fünften Sieg in Serie ihrem Interimstrainer eine Fortsetzung seiner Tätigkeit über den Jahreswechsel hinaus noch schmackhafter machen.

Taten die FC-Kicker unstreitig auch mit Florian Heringer. Die unverzügliche Korrektur des Ausrutschers in die Bezirksliga, aber auch die fantastische Rückserie der Vorsaison sind der Beweis. Nur hatte sich das Miteinander ein wenig abgenutzt. Einer dezidierten Aufarbeitung, was genau nicht mehr funktionierte, in welchen Details der Feuereifer etwas abhandenkam, oder sich Routinen verfestigt haben, schiebt Müller einen Riegel vor. Heringers Arbeit verdient große Anerkennung. Der 25-Jährige berichtet lediglich über den puren Effekt des Trainerwechsels: Der neue Besen aus Ohlstadt kehrt trotz selbst eingeräumter Gebrauchsspuren wie ein Laubbläser.

Es ist verrückt, welchen Effekt so ein Trainerwechsel haben kann. „Jeder musste sich an die eigene Nase fassen, hat kapiert, dass er mehr machen muss“, stellt Müller fest. Plötzlich sind die zuvor vermissten, fehlenden Prozente wieder sichtbar. In puncto Selbstreflexion fängt Müller bei sich selbst an. Wie es sich für einen Anführer gehört. Der Hausbau forderte ihn und ging zu Lasten der Trainingsbeteiligung. „Du bist mit dem Kopf oft woanders, und der Schwerpunkt liegt nicht immer beim Fußball“, räumt der Maxlrieder ein. Diese Vakanz zu kompensieren, sei kein Selbstläufer. „Das geht nicht von heute auf morgen, und du schießt auch nicht gleich in jedem Spiel wieder drei Tore.“ Besagte drei Treffer markierte der FC-Stürmer kombiniert in den beiden vergangenen Partien. Mit neun Treffern befindet sich Müller analog zu seinem Anspruch endlich im vorderen Drittel der besten Torjäger in der Landesliga Südost wieder.

Erreicht ist aber auch nach zwölf Punkten in Serie noch nichts. Der Respekt vor den Garchingern ist nicht nur wegen der 2:4-Hinspielniederlage da. „Es gibt für uns keine leichten Gegner mehr“, unterstreicht Müller. „Wenn man zurückblickt, was wir alles haben liegen lassen, so ist das unfassbar ärgerlich.“ Das ist es am Wochenende auch für Noah Pawlak, der passen muss. Sollte Jakob Jörg ob seines gereizten Knies nicht auflaufen können, rückt Elian Schmitt von der Außenbahn auf die Sechs.