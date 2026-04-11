Gala in Mannheim: MSV Duisburg überwindet Auswärtsfluch

Lex-Tyger Lobinger erzielte das zwischenzeitliche 3:0 für Duisburg. – Foto: Imago Images

Mit der klaren Zielvorgabe machte sich der MSV Duisburg auf den Weg zum Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim. Nur mit einem Sieg würden die Zebras ihre Aufstiegschancen in der 3. Liga wahren. Nach einer starken ersten Hälfte gingen die Gäste mit einer 2:0-Führung in die Kabine, die Vorentscheidung sollte kurz nach dem Seitenwechsel fallen. Hinten raus agierte Duisburg wie eine echte Spitzenmannschaft und fuhr den Sieg sicher ein.

Mit dem Vertrauen aus dem Sieg gegen Tabellenführer VfL Osnabrück ging der MSV in die Partie gegen Mannheim. Beide Seiten zeigten einen munteren Beginn und spielten mutig nach vorn. Sanoussy Ba brachte den Ball nach zwei Minuten zum ersten Mal auf den Duisburger Kasten, doch damit hatte Max Braune keine Probleme. Nachdem Lex-Tyger Lobinger kurz darauf den Mannheimer Kasten knapp verfehlte, leitete er wenig später den ersten erfolgreichen Angriff der Gäste ein. Seinen Pass in den Strafraum auf Joshua Bitter leitete der zu Dominik Kother weiter. Aus kurzer Distanz traf der Winter-Zugang zum 1:0 für den MSV (8.). Mannheim erhöhte ein wenig das Tempo, aber die Duisburger Defensive konnte so nicht überwunden werden.

Immer wieder versuchten es die Zebras mit schnellen Gegenstößen und tiefen Pässen. Als Lobinger an der Mittellinie den Ball eroberte und Tempo aufnahm, fand das Spielgerät den Weg zu Niklas Jessen, dessen scharfe Hereingabe im Zentrum jedoch keinen Abnehmer fand (20.). Can Coskun versuchte es vier Minuten später von der Mittellinie, als er sah, das Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis weit vor seinem Kasten stand (24.). Mindestens ebenso weit ging sein Versuch aber daneben. Die Hausherren kamen im direkten Gegenzug zur besten Gelegenheit der ersten Hälfte. Von der Strafraumkante prüfte Lovis Bierschenk Braune, der sich ganz lang machen musste, so den Ball aber noch um den Pfosten lenken konnte. Auf dem Rasen wurde es etwas ruhiger, wenngleich die Intensität hoch blieb und der Unparteiische eine mehr als großzügige Linie pfiff. Duisburg bleib aufmerksam und ein weiterer Tempoangriff brachte das 2:0. Erst knallte Lobinger den Ball an den Pfosten, den Abpraller nutzte Kother zum Doppelpack kurz vor der Pause (41.).