Gala in Mannheim: MSV Duisburg überwindet Auswärtsfluch

Mit der klaren Zielvorgabe machte sich der MSV Duisburg auf den Weg zum Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim. Nur mit einem Sieg würden die Zebras ihre Aufstiegschancen in der 3. Liga wahren. Nach einer starken ersten Hälfte gingen die Gäste mit einer 2:0-Führung in die Kabine, die Vorentscheidung sollte kurz nach dem Seitenwechsel fallen. Hinten raus agierte Duisburg wie eine echte Spitzenmannschaft und fuhr den Sieg sicher ein.
Mit dem Vertrauen aus dem Sieg gegen Tabellenführer VfL Osnabrück ging der MSV in die Partie gegen Mannheim. Beide Seiten zeigten einen munteren Beginn und spielten mutig nach vorn. Sanoussy Ba brachte den Ball nach zwei Minuten zum ersten Mal auf den Duisburger Kasten, doch damit hatte Max Braune keine Probleme. Nachdem Lex-Tyger Lobinger kurz darauf den Mannheimer Kasten knapp verfehlte, leitete er wenig später den ersten erfolgreichen Angriff der Gäste ein. Seinen Pass in den Strafraum auf Joshua Bitter leitete der zu Dominik Kother weiter. Aus kurzer Distanz traf der Winter-Zugang zum 1:0 für den MSV (8.). Mannheim erhöhte ein wenig das Tempo, aber die Duisburger Defensive konnte so nicht überwunden werden.
Immer wieder versuchten es die Zebras mit schnellen Gegenstößen und tiefen Pässen. Als Lobinger an der Mittellinie den Ball eroberte und Tempo aufnahm, fand das Spielgerät den Weg zu Niklas Jessen, dessen scharfe Hereingabe im Zentrum jedoch keinen Abnehmer fand (20.). Can Coskun versuchte es vier Minuten später von der Mittellinie, als er sah, das Waldhof-Keeper Thijmen Nijhuis weit vor seinem Kasten stand (24.). Mindestens ebenso weit ging sein Versuch aber daneben. Die Hausherren kamen im direkten Gegenzug zur besten Gelegenheit der ersten Hälfte. Von der Strafraumkante prüfte Lovis Bierschenk Braune, der sich ganz lang machen musste, so den Ball aber noch um den Pfosten lenken konnte. Auf dem Rasen wurde es etwas ruhiger, wenngleich die Intensität hoch blieb und der Unparteiische eine mehr als großzügige Linie pfiff. Duisburg bleib aufmerksam und ein weiterer Tempoangriff brachte das 2:0. Erst knallte Lobinger den Ball an den Pfosten, den Abpraller nutzte Kother zum Doppelpack kurz vor der Pause (41.).
Doppelpacker Kother, der Mitte der ersten Hälfte die Gelbe Karte gesehen hatte, blieb in der Kabine und wurde durch Conor Noß ersetzt. Duisburg spielte weiter druckvoll und belohnte sich dafür prompt. Florian Krüger spielte genau im richtigen Moment auf Lobinger, der mit der Fußspitze den Ball zum 3:0 in die Maschen zirkelte (48.). Die Vorentscheidung feierte er mit seinem Salto-Jubel. Nur wenige Augenblicke später verpasste Krüger das 4:0, gefolgt von guten Chancen auf beiden Seiten. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung gelang Felix Lohkemper der Anschlusstreffer für Mannheim (61.). Dietmar Hirsch reagierte und brachte Patrick Sussek sowie Thilo Töpken für Lobinger und Krüger.
Auch Sussek benötigte nur zwei Minuten, um nach seiner Einwechslung für ganz viel Gefahr zu sorgen. Zunächst spielte Rasim Bulic auf Jessen, der von der Grundlinie in die Mitte spielte. Sussek kam an den Ball, verpasste die Entscheidung aber (65.). Spannend hätte es noch einmal werden können, hätte Samuel Abifades Schuss den Werg Richtung Duisburger Tor gefunden, doch Tobias Fleckstein warf sich mit seinem gesamten Körper in den Abschluss (72.). In der Schlussphase stellte Töpken auf 4:1 und vollendete damit einen starken Auftritt der Duisburger. Der Auswärtsfluch ist damit vor dem packenden Saisonfinale hoffentlich bezwungen.
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