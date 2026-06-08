FVN-Reform mit neuen Ligen: Jugendligen werden neu aufgestellt

Deutlich übersichtlicher sollen die Jugend-Spielklassen am Niederrhein ab der kommenden Saison strukturiert werden. Dem vorangegangen war eine Bitte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) an die jeweiligen Landesverbände. Dem will der Fußballverband Niederrhein nachkommen und passt die Liga-Bezeichnungen an. Letztlich soll es somit möglich sein, ein bundeseinheitliches Vergleichsbild zu erhalten.
Durchaus kreativ waren mitunter die Bezeichnungen der Junioren-Spielklassen am Niederrhein. So gab es neben einer "Rhein-Ruhr-Liga" auch eine "Bergische Leistungsklasse" oder eine "Leistungsklasse linker Niederrhein". Was für Außenstehende wohl zu maximaler Verwirrung geführt hat, war auch für Kenner der hiesigen Fußball-Szene mitunter nicht immer ganz so leicht nachzuvollziehen. Zur Saison 2026/27 wird die Namensgebung nun reformiert und vereinheitlicht.
Sämtliche überkreislichen Leistungsklassen, zu denen neben den oben genannten auch die "Grenzlandliga" gehört, werden in den Altersklassen der A-, B- und C-Junioren in vier Landesligen neu aufgeteilt. Auch bei den Juniorinnen werden aus den Leistungsklassen ab sofort Landesligen. Die Niederrheinliga bleibt als höchste Junioren-Spielklasse unter demselben Namen weiter bestehen. Auf Kreisebene gibt es künftig eine Kreisliga A und eine Kreisliga B, bei den Juniorinnen bleibt es bei einer Kreisliga. Sollte eine Erweiterung notwendig sein, kann bei den Junioren noch eine Kreisliga C hinzugefügt werden.
Das im Vorfeld der aktuellen Saison 2025/2026 gestartete Pilotprojekt für die jüngeren A-Juniorinnen, bei dem U 18-Juniorinnen nach Antrag auch bei Spielen in den B-Juniorinnen-Kreisligen eingesetzt werden können, wird aufgrund der positiven Resonanz auch in der neuen Spielzeit 2026/2027 im FVN getestet. Die Auslosung der Qualifikationsgruppen für die Niederrheinliga findet am Montagabend statt.
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