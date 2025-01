FVM fordert stärkere politische Unterstützung für den Fußball Gemeinsame Forderungen von DFB und FVM zur Bundestagswahl 2025 formuliertrnrn

Angesichts dieser Bedeutung hat der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) zehn zentrale Forderungen an die nächste Bundesregierung formuliert. Ziel ist es, das volle Potenzial des Fußballs für die Gesellschaft zu entfalten, die Vereine zu stärken und insbesondere das Ehrenamt zu fördern.

Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören die steuerliche Entlastung gemeinnütziger Vereine, der Bürokratieabbau und ein bundesweites Förderprogramm für moderne Sportstätten. Auch der Klimaschutz im Sport und die Unterstützung von Freiwilligendiensten sind zentrale Anliegen. FVM-Präsident Christos Katzidis betont: "Das ehrenamtliche Engagement ist das Herz unserer Gesellschaft. Das zeigt der aktuelle Ehrenamtsatlas NRW aus dem letzten Jahr in aller Deutlichkeit: 54 Prozent der Menschen in NRW engagieren sich ehrenamtlich. 208 Stunden werden dabei pro Jahr im Durchschnitt ins Ehrenamt investiert. 92 Prozent der Ehrenamtlichen geben an, sich zu engagieren, weil sie etwas für das gesellschaftliche Miteinander leisten und sich einbringen wollen. Genau deshalb ist es zwingend notwendig, das Ehrenamt auf verschiedenen Ebenen zu stärken und Entlastungen herbeizuführen. Aus diesem Grund haben wir regional im Fußball-Verband Mittelrhein bereits 2023 ein umfassendes sportpolitisches Positionspapier mit fünf zentralen Forderungen beschlossen. Mit dem gemeinsamen Vorstoß zwischen FVM und DFB gehen wir nun auch auf bundespolitischer Ebene wichtige Schritte für den deutschen Fußball und sein Ehrenamt. Als Präsident des FVM stehe ich uneingeschränkt hinter unseren gemeinsamen Forderungen zur Bundestagswahl 2025."

Die zehn Kernforderungen von DFB und FVM