FVE nach 6 Spielen erstmals geschlagen

Die gute Serie der 1. Mannschaft des FVE seit dem Saisonbeginn ist mit einer herben Niederlage gerissen. Obwohl der FVE zuversichtlich und mit zwei guten Torchancen begann, erzielte nach 11 Minuten der Aufstiegsaspirant Langensteinbach mit einem Konter den Führungstreffer. Der FVE hatte den Ausgleichstreffer mehrmals auf dem Fuß, doch die 1. Mannschaft de FVE lag durch ein Eigentor in der 30. Spielminute mit 0:2 hinten. In der 42. Spielminute keimte wieder Hoffnung bei den viele Fans und Zuschauer auf, als Kevin Laschuk auf 1:2 verkürzte. Mit diesem Ergebnis wurden die Seiten gewechselt. Es waren gerade einmal 10 Minuten in der 2. Halbzeit gespielt, da zeigte der stark spielende gegnerische Sturm sein Können und erzielte innerhalb von vier Minuten drei Tore zum 1:5. Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden. Clemens Weber erzielte in der 64. Spielminute das 2:5, doch Langensteinbach erhöhte in der 72. Spielminute auf 2:6. Den Schlusspunkt setzte mit seinem zweiten Tor Kevin Laschuk in der 75. Spielminute zum Endstand von 3:6.

- Norbert Revfi -