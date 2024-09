FVE-Damen starten mit Sieg in die neue Verbandsligasaison

Am 1. Spieltag der Saison 24/25 erwarteten die FVE-Damen den Aufsteiger FC Odenheim auf heimischem Rasen. Der FVE ging motiviert ins Spiel und so dauerte es nicht lange, bis das erste Tor fiel. In der 12. Minute eroberte Sarah Holzmann im Zweikampf den Ball und spielte einen präzisen, langen Pass nach außen auf Celina Geiss, die in die Mitte auf Murvet Vardar vorlegte, die den Ball souverän ins Tor beförderte. Doch die frühe Führung machte das Spiel nicht einfacher, die Gegner übten Druck aus und die Damen des FVE hatten Schwierigkeiten mit der Zuordnung untereinander. So dauerte es einige Zeit, bis die nächste Torchance genutzt wurde. Lavina Seilnacht versuchte es mit einem Distanzschuss aufs Tor, die gegnerische Torfrau patzte und der Ball prallte ab. Celina Geiss nutzte den Fehler direkt vorm Tor und verwandelte in der 39. Spielminute zum 2:0. Doch dabei sollte es leider nicht bleiben. Die Gegner hatten aufgrund eines Fehlpasses des FVE den Ball für sich beansprucht und so stürmte Jacqueline Hertl im 1 gegen 1 mit unserer Torfrau aufs Tor und sorgte in der 43. Spielminute für das 2:1 für den FC Odenheim.

Nach der Halbzeit ging es etwas geordneter weiter, die gegnerische Mannschaft machte weiterhin Druck, beide Parteien blieben bis zur 71. Minute chancenlos, bis Nicole Günter den Endstand mit 3:1 einläutete. Somit gingen am ersten Spieltag 3 Punkte aufs Konto des FV Ettlingenweier.