FV Wüstenrot unterliegt SV Sülzbach mit 0:2

0:1 Dennis Schaal 25', 0:2 Ricco Kolbus 86'

Vorkommnisse:

🟨🟥 Isufi 67' (FVW)

🟨🟥 Liebendörfer 81' (FVW)

🟨🟥 Djurakovac 87' (FVW)

Servus FVW'ler,

Heute gastierte der SV Sülzbach bei unserem FV Wüstenrot. In der Anfangsphase entwickelte sich ein Abtasten von beiden Mannschaften. In der 12' gab es dann den ersten Eckball dieser Partie, für den FVW. Tom Finkbeiner bringt die Ecke scharf und direkt aufs Tor. Der Keeper des SVS schafft noch den Schritt zurück und kann den Ball noch über die Latte lenken. Sonst wäre der Eckball direkt im Tor gelandet.

Anschließend kommen die Gäste besser in die Partie und erarbeiten sich über Söldner in der 18' die erste Gelegenheit. Milos kann den Schuss aber am rechten Pfosten vorbeischauen.

In der 25' dann die nächste Gelegenheit für den SVS. R. Kolbus kommt am Elfmeterpunkt zum Abschluss. Milos kann den Ball zunächst abwehren, doch Schaal ist zur Stelle und drückt den Nachschuss zum 0:1 über die Linie.

Der FVW versucht noch vor der Pause zum Ausgleich zukommen, findet heute aber gegen eine gute Defensive der Gäste, kaum eine Lücke.

So geht es mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang kommt der FVW dann mit etwas mehr Schwung aus der Kabine. Isufi kann sich in der 52' über links in den Sülzbacher Strafraum tanken. Sein Zuspiel in den Rückraum verfehlt Djurakovac nur knapp.

In der 58' ist es Maciuda, der sich links außen auf den Weg macht. Seine Flanke segelt in den Sülzbacher Strafraum, wo der Keeper gerade noch so vor Roth an den Ball kommt und diesen klären kann.

In der 67' dann eine kuriose Situation. Isufi wird im Mittelfeld gefoult, steht auf und will das Spiel schnell machen. Sein Gegenspieler stellt sich Isufi in den Weg und fällt dann um. Der Schiedsrichter zeigt dem bereits verwarnten Isufi den gelb roten Karton. Wieso diese Entscheidung, sei einmal dahin gestellt.

In der Folge wird das ganze natürlich nun noch schwerer für den FVW, der aber weiter macht und das Spiel und die Spannung offen hält. Pöllmann setzt nach und bringt den Keeper des SVS nach einem Rückpass in Handlungsnot 71'.

Djurakovac wird von Liebendörfer geschickt und kommt im Sechzehner zum Abschluss, der Ball geht links am Pfosten vorbei 75'.

In der 81' wird es dann noch bitterer. Liebendörfer bereits verwarnt, muss in der Defensive in den Zweikampf. Der Gegenspieler fällt und bekommt den Freistoß. Liebendörfer bekommt die Ampelkarte und der FVW ist nur noch zu neunt auf dem Rasen.

Dies gibt den Gästen nun natürlich Platz und Raum, den diese dann durch R. Kolbus in der 86' nutzen können. 0:2.

Die Partie war entschieden aber noch nicht zu Ende. In der 87' bekommt Djurakovac das Knie des Gegenspielers in den Rücken. Der Pfiff bleibt aber aus. Djurakovac fragt nach und bekommt ebenfalls die Ampelkarte.

Endstand 0:2.

Am Ende kann unser FVW die Spannung und die Partie lange Zeit offen halten, aufgrund der gelb roten Karten und etwas giftiger agierenden Gäste, geht das Ergebnis allerdings so in Ordnung.

In der kommenden Woche geht es für den FVW dann zum Auswärtsspiel nach Möckmühl zur SPVGG. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Wir für Euch & Ihr für uns

Gemeinsam für unseren FVW 💙🤍

#diemachtausdemwald