FV Sontheim in Favoritenrolle, FC Spraitbach im Keller gefordert

Sontheim will nach dem spielfreien letzten Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Als Tabellenzweiter sind die Gastgeber klar favorisiert, auch wenn Durlangen zuletzt einen 2:1-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II einfahren konnte. Mit Tobias Hörger und Jakob Gläser verfügt Sontheim über eine starke Offensive, die gegen Durlangen weiter aufdrehen möchte. Durlangen, aktuell auf Rang acht, könnte mit einem Punktgewinn wichtige Zähler im Rennen um die obere Tabellenhälfte holen.

Hüttlingen empfängt die TSG Nattheim in einem Duell, das für beide Mannschaften richtungsweisend sein könnte. Nach der deutlichen Niederlage gegen die Sportfreunde Lorch (1:5) will Hüttlingen wieder punkten, um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht zu verlieren. Nattheim hingegen steht nach der 0:2-Niederlage gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen unter Zugzwang, um nicht weiter in den Tabellenkeller abzurutschen. Besonders Dominik Feil, Doppeltorschütze der SGM gegen Nattheim, dürfte der TSG noch in Erinnerung sein.