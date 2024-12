FV Ravensburg: „Voraussetzung für Sieg war eine sehr gute Defensive“

Blitzstart: Jann bringt Ravensburg früh in Führung

„Es war wichtig für uns, dass wir früh mit einem schönen Konter in Führung gegangen sind. Das hat uns Selbstvertrauen gegeben,“ erklärt Trainer Martin Braun nach der Partie. Schon in der 5. Minute sorgte Nicolas Jann nach Vorarbeit von Kevin Wistuba, Felix Schäch und Daniele Gabriele für das 1:0.

Starke Defensive lässt kaum etwas zu

Die Ravensburger Abwehr zeigte eine der besten Leistungen der Saison. Mannheim, das zuletzt als offensivstarkes Team galt, kam in der ersten Halbzeit nur zu einer gefährlichen Schusschance, die Ravensburgs Torhüter Heiko Holzbaur mit einer starken Parade vereitelte. „Die Voraussetzung für den Sieg war eine sehr gute defensive Leistung. Alle Spieler haben mit hoher Aufmerksamkeit und Entschlossenheit ihre Aufgaben erfüllt,“ lobt Braun sein Team. Ravensburg selbst hatte vor der Pause eine weitere Großchance, als Schäch nach Zuspiel von Ümüt Sönmez alleine auf das Tor zulief, sein Abschluss jedoch in letzter Sekunde abgeblockt wurde.

Zweite Halbzeit: Kampf trotz Unterzahl

Auch im zweiten Durchgang setzte Mannheim die Gäste unter Druck, doch Ravensburg verteidigte leidenschaftlich. „Mannheim hatte zwei, drei gute Abschlüsse, aber entweder hat Heiko Holzbaur gehalten oder unsere Spieler haben in höchster Not geklärt,“ so Braun. Nach einer unglücklichen gelb-roten Karte für Nicolas Jann in der 70. Minute spielte Ravensburg in Unterzahl, ließ sich davon jedoch nicht aus dem Konzept bringen. „Auch mit einem Mann weniger haben wir Mannheim keine großen Abschlusschancen ermöglicht,“ erklärt Braun.

Schäch macht alles klar

Den Schlusspunkt setzte Felix Schäch in der 85. Minute. Nach einem Ballgewinn und einem perfekt getimten Zuspiel von Wistuba erzielte er das entscheidende 2:0. „Das zweite Tor war sinnbildlich für unsere Konterstärke,“ freut sich Braun. Damit gelang Ravensburg der erste Sieg nach einer längeren Durststrecke.

Zuversicht vor dem Heimspiel gegen Villingen II

„Wir sind natürlich alle sehr erfreut, die längere Phase ohne Sieg beendet zu haben,“ resümiert Braun nach dem Spiel. Mit dem Erfolg in Mannheim im Rücken will der FV Ravensburg im letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause gegen den Tabellenletzten FC 08 Villingen II nachlegen. „Nun wollen wir uns mit Freude und Konzentration auf das letzte Spiel vorbereiten, um mit einem weiteren Erfolg in die Pause gehen zu können,“ so Braun. Das Heimspiel findet am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr statt.

Tabelle: Schritt nach vorne

Durch den Sieg steht der FV Ravensburg auf Platz 16 und verkürzt den Abstand auf die Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Mit einer weiteren konzentrierten Leistung gegen Villingen II kann der nächste wichtige Schritt folgen.