FV Ravensburg: "Es braucht eine geschlossene Mannschaftsleistung"

Am morgigen Samstag empfängt der FV Ravensburg den FC Nöttingen in der heimischen CteamArena. Nach einer Saison, die bislang von knappen Spielen und unglücklichen Ergebnissen geprägt ist, gilt das Heimspiel gegen Nöttingen als wichtige Chance, Punkte im Abstiegskampf zu sammeln und sich in der Tabelle nach vorne zu schieben. Der derzeit 15. Platz ist für die Mannschaft von Trainer Martin Braun alles andere als zufriedenstellend und ein Sieg am Samstag könnte nicht nur den Sprung ins Tabellenmittelfeld, sondern auch einen dringend benötigten Motivationsschub bringen.