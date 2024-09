– Foto: Robert Stolz

FV Ravensburg: "Ein Tor hätten wir heute mindestens erzielen sollen" Ravensburg verliert 0:1 – Fehlende Effizienz vor dem Tor kostet Punkte

Am siebten Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg musste der FV Ravensburg eine 0:1-Niederlage beim FSV Hollenbach hinnehmen. Vor 300 Zuschauern in Hollenbach erzielte Lorenz Minder in der 19. Minute das einzige Tor der Partie. Trotz einer Steigerung in der zweiten Halbzeit gelang es der Mannschaft von Trainer Martin Braun nicht, den Ausgleich zu erzielen. Mit dieser Niederlage bleibt Ravensburg weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Der FV Ravensburg startete verhalten in die Partie und überließ dem Gastgeber zu viel Raum. Hollenbach nutzte diese Passivität aus und erspielte sich in den ersten 30 Minuten mehrere gute Chancen. „Wir waren in den ersten 30 Minuten zu passiv, wodurch Hollenbach zu drei, vier guten Chancen kam und verdient in Führung gegangen ist“, erklärte Martin Braun nach dem Spiel. In der 19. Minute fiel dann das entscheidende Tor: Lorenz Minder köpfte nach einer Flanke von Achoek zur 1:0-Führung für die Gastgeber ein. Nach dem Gegentreffer stellte Ravensburg taktisch um und stabilisierte sich in der Defensive. Allerdings fehlte es im Offensivspiel weiterhin an Präzision und Durchschlagskraft. „Wir haben dann etwas umgestellt und sind stabiler gestanden, haben vorne allerdings bis zur Pause nicht präzise genug agiert“, so Braun weiter.