FV Mönchengladbach holt Hattrick beim Masters

Der FV Mönchengladbach hat seinen Titel beim Masters in Dülken verteidigt. Nach dem Titelgewinn bei der Hallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach holte die Mannschaft damit das Double. Für die Mönchengladbacherinnen war es der dritte Titel in Folge beim Hallenmasters. Im Finale gab es einen 2:1-Sieg in der Verlängerung gegen den Ligakonkurrenten GSV Moers, der allerdings nur mit fünf Feldspielerinnen teilnahm und somit fast komplett durchspielen mussten. Umso höher ist der Finaleinzug einzuschätzen. Alina Eick brachte den FV im Finale bereits nach wenigen Sekunden mit 1:0 in Führung. Moers hielt dagegen und erzielte in der fünften Minute durch die ehemalige FV-Spielerin Jaquelin Coenen den 1:1-Ausgleichstreffer. Da in der regulären Spielzeit kein weiterer Treffer fiel, ging es anschließend in die Verlängerung. Hier sorgte nach nur zehn Sekunden Patricia Sous für den vielumjubelten 2:1-Siegtreffer ihrer Mannschaft.