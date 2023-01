FV Diefflen ohne Niederlage Zweiter FV Diefflen: Oberligist unterliegt im Finale SF Köllerbach

RPS-Oberligist FV Diefflen verlor bei seinem eigenen Hallenturnier, das in der Sporthalle West in Dillingen ausgetragen wurde, am letzten Turniertag am Montagabend zwar kein Spiel, wurde aber trotzdem nicht Turniersieger. Im Finale konnten sich die Sportfreunde Köllerbach durchsetzen. Zunächst stand es auch nach dem Ende der Verlängerung 5:5, ehe der Saarlandligist das Siebenmeterschießen mit 3:2 gewann. Zuvor erreichte die FVD-erste in der Gruppenphase drei Siege, zunächst gegen den Landesligisten 1. FC Saarbrücken II mit 4:1, dann gegen den ebenfalls in der Landesliga spielenden SSV Pachten mit 7:0 und im letzten Gruppenspiel gegen die eigene Dritte mit 11:1. Im Halbfinale setzte sich das Team aus dem Dillinger Stadtteil dann mit 7:1 klar und deutlich gegen den späteren Turnierdritten FV Schwalbach durch. "Wir hätten unser eigenes Turnier natürlich gerne gewonnen, aber wir hatten schon vor dem Finale zu viele Fehler in der Defensive. Wir haben im Endspiel drei Mal geführt, deshalb hätten wir es dann auch gerne zu ende gebracht. Wir haben wieder Punkte geholt, aber wir wissen dass das Niveau im Südsaarbereich höher ist, dass es da mehr Mannschaften mit guter Hallenfußball-Qualität gibt. Wir haben jetzt am kommenden Wochenende in der gleichem Halle das Turnier des VfB Dillingen mit einigen guten Gegnern, auf die wir uns schon freuen", sagte FVD-Trainer Thomas Hofer nach dem spannenden Finale.