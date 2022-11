FV Budenheim wieder in der Spur

Am vergangenen Sonntag spielte die Budenheimer Zweite in Bretzenheim gegen die Jungs von Vitesse Mayence. Bei besten Fußballwetter starteten beiden Mannschaften in das Spiel. Direkt zu Beginn lief Vitesse die Budenheimer Viererkette hoch an. Budenheim reagierte und änderte seine übliche Taktik, den Ball durch sicheres Aufbauspiel in die gegnerische Hälfte zu tragen. Stattdessen versuchte man das Mittelfeld durch die schnellen Außen zu überspielen und von hinten mit langen Bällen Sicherheit zu schaffen. Der Gegner hatte dadurch folglich mehr Spielanteile, die er allerdings durch konsequentes Verteidigen der Budenheimer nicht zu gefährlichen Torchancen veredeln konnten. Stattdessen ging die Budenheimer Taktik auf. Phillip Trabold erzielte in der 5. Minute das 0:1 nach scharfer Hereingabe von Ahmed Ali Abdi. Leider musste der Torschütze kurz danach verletzungsbedingt das Spielfeld verlassen. Beim 0:2 in der 17. Minute traf Ali Abdi selbst nach Vorlage von Lucas Schubert auf die gleiche Weise. Auf der anderen Seite musste FVB-Torwart Jonas Brunn bis kurz vor der Halbzeit lediglich einen gefährlichen Fernschuss parieren. Dann kam es in der 43. Minute zu durcheinander im Strafraum der Gäste. Anstatt den Ball ordentlich zu klären, stand auf einmal Goncalves allein vor dem Budenheimer Keeper und verkürzte vor dem Pausenpfiff noch auf 1:2. In der Anfangsphase der Zweiten Hälfte begannen die Hausherren druckvoller. Doch anstatt einer der vielen eigenen Standardsituationen vernünftig auszuspielen, kassierte Vitesse selbst nach einem Eckball ein weiteres Gegentor. In der 58. Minute traf Kagan Yanardag im Nachsetzen für Budenheim zum 1:3. Danach passierte wenig. Budenheim verwaltete clever die Führung, während Vitesse seine Angriffe nicht zwingend genug vortrug. Dadurch gewannen die Budenheimer am Ende verdient mit 1:3 im Auswärtsspiel.

Die nächste Partie findet wieder auf dem heimischen Waldsportplatz gegen den TSV Saulheim statt. Das Spiel beginnt am 13.11.2022 um 13:00.