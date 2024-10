FV Biebrich 02 im Höhenflug

REGION. In der Verbandsliga spielen die heimischen Vereine FV Biebrich 02, SG Walluf und SV Wiesbaden als Aufsteiger eine ausgezeichnete Rolle. Allen voran die „Blauen“ als Tabellenzweiter. Zehn Siege, ein Remis und zwei Niederlagen lautet die stolze Bilanz der jungen Formation um Cheftrainer Nazir Saridogan. Wie ist dieser Höhenflug zu erklären?

„Wir haben eine gute Mischung aus Jung und Alt, zwischen Klarheit und Emotion und auch einen guten Mix an Spielertypen“, erklärt der 46-Jährige. „Wir verteidigen richtig gut, haben die wenigsten Gegentore kassiert und wenn du wenige kassierst, dann holst du eben viele Punkte“, sagt der Coach nicht ohne Stolz. „Das haben die charakterstarken Jungs kapiert.“ Dann hätte sein Team noch den einen oder anderen Unterschiedsspieler, der die Tore macht: „Auch in der Breite sind wir gut aufgestellt, was Effektivität bringt.“