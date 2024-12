FV Bad Schussenried souverän in der Aufstiegsrunde

– Foto: Nicole Halder

Die erste Saisonhälfte der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Oberschwaben zeigt den FV Bad Schussenried als klaren Favoriten. Mit einer makellosen Bilanz von fünf Siegen in fünf Spielen und einer starken Defensive liegt das Team auf Kurs zur Landesliga. Im Rennen um die Aufstiegsrelegation ist die SG Ringschnait/Mittelbuch in einer aussichtsreichen Position. In der Abstiegsrunde müssen noch viele Teams zittern.

Aufstiegsrunde Bad Schussenried: Perfekt

Der FV Bad Schussenried setzte in den ersten fünf Spielen ein klares Zeichen. Mit 15 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis von 14:2 führt das Team die Tabelle an. Die Grundlage ihres Erfolgs liegt in einer stabilen Defensive und effizienten Offensive, wie der 4:0-Auswärtssieg gegen Uttenweiler und der knappe 1:0-Erfolg gegen Sulmetingen zeigen. Besonders der 3:2-Sieg im Spitzenspiel gegen Blönried/Ebersbach am 5. Spieltag unterstreicht die Ambitionen des Tabellenführers. Ringschnait/Mittelbuch: Der stärkste Verfolger