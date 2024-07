FV Bad Schussenried: Große Erwartungen an die neue Saison

Erster Bussenpokal steht vor der Tür



Ein besonderes Highlight in diesem Sommer wird der erstmalig ausgetragene Bussenpokal sein, der vom 19. bis 21. Juli auf dem Sportgelände des FV Bad Schussenried stattfinden wird. Weitere Details zu diesem Turnier, bei dem spannende Partien und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm erwartet werden, folgen in der nächsten Ausgabe.





Veränderungen im Kader



Im Kader gibt es einige bedeutende Veränderungen. Langjähriger Spieler Jan Dehmel hat seine Karriere beendet und hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird. Ihm gebührt großer Dank für seine zahlreichen Einsätze und seinen unermüdlichen Einsatz für den Verein.

Auf der anderen Seite begrüßt der FV Bad Schussenried zwei vielversprechende Neuzugänge vom Nachbarverein Bad Buchau: Leonardo Akrap und Nicola Katava. Beide Spieler bringen frischen Wind und neue Impulse in das Team. Außerdem stoßen talentierte Spieler aus der eigenen A-Jugend zur Mannschaft, was das Nachwuchskonzept des Vereins unterstreicht.





Vorbereitungsspiele stehen fest



Diese Spiele bieten der Mannschaft die Möglichkeit, sich unter Wettkampfbedingungen einzuspielen und die neuen Spieler in das Team zu integrieren.





Optimismus und Vorfreude



Trainer Martin Schmid zeigt sich optimistisch: „Wir haben eine vielversprechende Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Mit harter Arbeit und Teamgeist wollen wir unsere Ziele erreichen.“

Der FV Bad Schussenried blickt mit Zuversicht und großer Vorfreude auf die bevorstehenden Wochen und die neue Saison. Alle Fußballbegeisterten sind herzlich eingeladen, die Mannschaft bei ihren Spielen zu unterstützen und die spannenden Entwicklungen rund um den Verein mitzuerleben.





Zum Saisonauftakt in der Qualistaffel West (Bezirksliga Oberschwaben) ist der FVS bei der SGM Altshausen/Ebenweiler zu Gast. Ein Highlight gibt es dann am Sonntag 15. September, dort spielt der FV Schussenried im Rahmen des Magnusfest im Derby gegen die SGM Muttensweiler/Hochdorf (Spielbeginn ist um 15 Uhr).





Hier die Spiele der Qualistaffel West in der Übersicht:



1. Spieltag: 15.08.24 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler - FV Bad Schussenried

2. Spieltag: 18.08.24 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Ertingen / Binzwangen

3. Spieltag: 25.08.24 15:00 Uhr SV Uttenweiler - FV Bad Schussenried

4. Spieltag: 29.08.24 19:00 Uhr SF Hundersingen - FV Bad Schussenried

5. Spieltag: 01.09.24 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SGM Blönried/Ebersbach

6. Spieltag: 08.09.24 15:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - FV Bad Schussenried

7. Spieltag:15.09.24 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - SG Muttensweiler/ Hochdorf

8. Spieltag: 22.09.24 15:00 Uhr SV Sigmaringen - FV Bad Schussenried

9. Spieltag: 29.09.24 15:00 Uhr FV Bad Schussenried - Türkspor Biberach