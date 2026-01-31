FV Asch-Sonderbuch triumphiert beim Oxx Cup in Ringingen

– Foto: FV Asch-Sonderbuch

Der Oxx Cup des SV Ringingen hat am heutigen Samstag einen sportlich dichten und emotional aufgeladenen Turniertag erlebt. In der Oxx Sport Arena trafen 16 Herrenmannschaften in vier Gruppen aufeinander, gespielt wurde jeweils neun Minuten. Von der ersten Partie am frühen Nachmittag bis zum Finale am frühen Abend prägten hohes Tempo, viele Tore und klare Entscheidungen den Wettbewerb. Am Ende setzte sich der FV Asch-Sonderbuch durch und sicherte sich nach einer starken K.-o.-Phase den Turniersieg.

Ein Turnierstart ohne Abtasten Mit dem Auftakt der Gruppe A begann das Turnier sofort mit hoher Intensität. Der TSV Erbach startete mit einem 2:0 gegen den TSV Einsingen und legte damit früh die Basis für den Gruppensieg. Der FC Hüttisheim zeigte sich ebenfalls torfreudig, gewann unter anderem 4:2 gegen Einsingen und 3:2 gegen Erbach. Der Gastgeber SV Ringingen setzte ein Ausrufezeichen mit einem 3:1 gegen Hüttisheim, verpasste den Gruppensieg aber knapp. Einsingen blieb mit nur einem Punkt am Ende auf Rang vier.

Gruppe B mit Asch-Sonderbuch an der Spitze

In der Gruppe B bestätigte der FV Asch-Sonderbuch früh seine Ambitionen. Ein 2:0 gegen die SGM Schmiechtal/Alb I und ein 2:0 gegen den SV Pappelau-Beiningen sorgten für einen stabilen Start. Das 2:2 gegen die SG Oberdischingen/Ersingen reichte schließlich zum Gruppensieg. Oberdischingen/Ersingen folgte mit fünf Punkten auf Rang zwei, während Schmiechtal/Alb I und Pappelau-Beiningen die hinteren Plätze belegten.

Gruppe C mit Öpfinger Dominanz

Die Gruppe C wurde klar von der SG Öpfingen geprägt. Nach einem 1:1 zum Auftakt gegen die SG Altheim steigerte sich Öpfingen deutlich und gewann 4:1 gegen den KSC Ehingen sowie 4:0 gegen den SC Lehr. Damit sicherte sich Öpfingen souverän Platz eins. Der KSC Ehingen folgte trotz sechs Gegentoren mit sechs Punkten auf Rang zwei, während Altheim und Lehr ausschieden.

Gruppe D unter Langenauer Kontrolle

In der Gruppe D setzte der TSV Langenau früh ein deutliches Zeichen. Das 7:1 gegen die SG Ringingen/FC Killertal und ein 4:0 gegen den TSV Berghülen unterstrichen die Offensivkraft. Zwei Unentschieden reichten dennoch zum Gruppensieg. Dahinter kämpfte sich die SG Ringingen/FC Killertal mit vier Punkten auf Platz zwei, während Donaurieden/Dellmensingen und Berghülen punktgleich ausschieden.

Viertelfinals mit klaren Entscheidungen

In der Runde der letzten acht setzte sich der TSV Langenau mit 2:1 gegen den KSC Ehingen durch. Die SG Öpfingen gewann ihr Viertelfinale gegen den SV Ringingen mit 2:1. Der FV Asch-Sonderbuch eliminierte den FC Hüttisheim mit einem knappen 2:1 und unterstrich damit seine Effizienz. Im vierten Viertelfinale setzte sich die SG Oberdischingen/Ersingen mit 4:1 gegen den TSV Erbach durch.

Halbfinals bringen die Finalisten hervor

Im ersten Halbfinale drehte die SG Oberdischingen/Ersingen ein enges Spiel gegen die SG Öpfingen und gewann mit 3:2. Das zweite Halbfinale entwickelte sich ebenfalls zu einer offenen Partie, in der sich der FV Asch-Sonderbuch mit 3:2 gegen den TSV Langenau durchsetzte. Beide Sieger zogen damit verdient ins Endspiel ein.

Platz drei als Torfestival

Im Spiel um Platz drei zeigte die SG Öpfingen nochmals ihre offensive Qualität und besiegte den TSV Langenau mit 4:2. Damit sicherte sich Öpfingen einen Platz auf dem Podium und bestätigte die starke Turnierleistung.

Finale mit Sieger

Das Finale brachte schließlich eine Entscheidung. Der FV Asch-Sonderbuch ließ der SG Oberdischingen/Ersingen kaum Raum zur Entfaltung und gewann mit 3:0. Nach einer konstanten Vorrunde und einer überzeugenden K.-o.-Phase krönte Asch-Sonderbuch seine Leistung mit dem Turniersieg beim Oxx Cup 2026.