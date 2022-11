Der Futsal Motivation Day der TSG Bretzenheim Futsal war ein voller Erfolg. – Foto: Timo Ernst

Futsal Motivation Day der TSG Bretzenheim Futsal: Ein voller Erfolg Mit Kindern aus der Anne-Frank-Realschule-Plus, dem Projekt Active Learning und dem Laubenheimer Projekt mit ukrainischen Geflüchteten +++ Mitorganisator Timo Ernst spricht über einen sehr gelungenen Tag

Region. Am vergangenen Sonntag fand in der Sporthalle der Gustav Stresemann Wirtschaftsschule ein integrativer Futsal Motivation Day statt. Der Tag fand im Rahmen des Programms Integration durch Sport (DOSB) und mit Unterstützung des Landessportbund Kinder und Jugendliche der AFR plus sowie "Active Learning" und einem Laubenheimer Projekt mit ukrainischen Geflüchteten statt. Ziel des Tages war es, den 10-16-Jährigen Futsal, Motivation und interkulturellem Austausch bereiten zu können. Insgesamt hatten 27 Kinder, die von sechs Betreuern begleitet wurden, die Möglichkeit, an dem Projekt teilzunehmen. "Es war sowohl was die Herkunft angeht, als auch was körperliche Voraussetzungen angeht eine super heterogene Truppe", erzählt TSG-Futsal-Spieler und Mitorganisator Timo Ernst.

Kennenlernen mit dem Ball am Fuß Am Morgen begann dann für die 27 Kinder der Tag mit einer Vorstellungsrunde und einigen Kennenlernspielen: "Das war echt eine Herausforderung, da die Gruppe ethnisch, kulturell und religiös so heterogen war. Wichtig war, dass einige Leute da waren, die im pädagogischen Bereich arbeiten und dann verschiedene Methoden hatten," berichtet Timo Ernst. Jedoch merkte man sofort wie viel Energie in der Halle war, dadurch war der Spaßfaktor sehr groß. Im Laufe der Zeit hat sich die Gruppe dann auch mehr gefunden und die Kinder wurden offener und haben sich mehr getraut. Nach den Kennenlernspielen folgte eine Futsal-Einheit, die sehr viel von Spielformen lebte, aber auch die Unterschiede zum Fußball wurden den Kindern näher gebracht. " Die Übungen waren so aufgebaut, dass die Kinder sehr viel Spielen konnten, dass hat ihnen sehr viel Freude gemacht." Nach den teilweise kräftezehrenden Übungen hatten sich alle eine Mittagspause verdient. Für Verpflegung sorgte das Mainzer Restaurant "Die Waffel". Dem Ursprung der Motivation spielerisch auf den Grund gehen Nach der Verschnaufpause stand ein theoretischer Block auf dem Programm, indem vor allem den Hintergründen sportlicher und schulischer Motivation auf den Grund gegangen wurde. Hauptsächlich aber was die Kids ihrem Leben antreibt, aber auch was sie nicht so gut finden. Ebenso welche Methoden der Herangehensweise man hat sich intrinsisch aber auch von außen Mitreißen zu lassen oder wie man auch andere mitreißen kann. Das gelernte wurde dann nochmal in ein paar Spielformen übertragen und dann Richtung Futsal verschoben. "Man hat wirklich gemerkt wie die Kinder sich mit jeder Stunde mehr gefunden haben und offener wurden, so Timo Ernst. Futsal-Highlight gegen die Dragons Bergstraße