Fußballverband Niederrhein: Das ist der Rahmenterminkalender 2026/27 Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Viele Teams müssen noch am 20. Dezember spielen, dafür geht die Saison nach der Winterpause erst nach Karneval weiter. Auch das Saisonfinale steigt sehr spät.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Der reguläre Saisonstart findet erneut nach der ersten Runde im Niederrheinpokal statt, in die Winterpause geht es für viele Ligen so spät wie schon ewig nicht mehr. Der letzte Spieltag der meisten Amateurligen ist später als in den Jahren zuvor angesetzt: Planmäßig soll am 13. Juni 2027 die Saison enden, im Anschluss könnten noch Entscheidungsspiele und/oder die Relegation stattfinden. Der Finaltag der Amateure wird 2027 am 29. Mai ausgetragen.

Die Saison startet in der Regionalliga West schon zum 31. Juli, da haben die Amateure noch Pause. Der Niederrheinpokal ist der Startschuss der Amateur-Saison zum 9. August, zum 16. August, also eine Woche später, beginnt flächendeckend die reguläre Spielzeit 2026/27. Der erste Spieltag der Bundesliga ist wegen der Weltmeisterschaft erst zwei Wochen später (Wochenende 28. bis 30. August) terminiert. Winterpause erst kurz vor Weihnachten, dafür geht es erst nach Karneval weiter Wie schon zuvor, wird der Niederrheinpokal werktags ausgetragen und vor Weihnachten bis zum Viertelfinale ausgespielt. In die Winterpause geht es je nach Ligastärke erst sehr spät: So werden Ligen mit einer Staffelstärke von 16 Mannschaften oder weniger Teams zum 13. Dezember ihr letztes Spiel absolvieren, während die Ligen mit 18 Mannschaften oder mehr (z.B. die Oberliga Niederrhein) noch am 20. Dezember planmäßig im Einsatz sind - also nur vier Tage vor Weihnachten geht es für viele Klassen erst in die Winterpause.

Im Gegenzug dafür geht es verhältnismäßig erst spät wieder los, denn erst ab dem 14. Februar 2027 beginnt der Spielbetrieb am Niederrhein flächendeckend - das ist nach Karneval. Dafür endet auch die Saison 2026/27 tief im Juni, denn der letzte Spieltag terminiert der FVN für den 13. Juni 2027, im Anschluss können noch Entscheidungsspiele oder die Relegation folgen. Relegationsspiele sind bis zum 20. Juni 2027 eingeplant, doch die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass durch Sonderfälle auch ein Spielen bis kurz vor der magischen Schwelle zum 30. Juni nicht unmöglich ist. Niederrheinpokal-Termine 2026/27 1. Runde: 9. August 2026 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)

1. Runde: 25. bis 27. August 2026 für Dritt- und Regionalligisten

2. Runde: 23. September 2026

Achtelfinale: 7. Oktober 2026

Viertelfinale: 11. & 12. November 2026

Halbfinale: 24. & 25. März 2027

Finale am Finaltag der Amateure: 29. Mai 2027