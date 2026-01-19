Fußballverband Niederrhein: Das ist der Rahmenterminkalender 2026/27

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat den Rahmenterminkalender für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Der reguläre Saisonstart findet erneut nach der ersten Runde im Niederrheinpokal statt, in die Winterpause geht es für viele Ligen so spät wie schon ewig nicht mehr. Der letzte Spieltag der meisten Amateurligen ist später als in den Jahren zuvor angesetzt: Planmäßig soll am 13. Juni 2027 die Saison enden, im Anschluss könnten noch Entscheidungsspiele und/oder die Relegation stattfinden. Der Finaltag der Amateure wird 2027 am 29. Mai ausgetragen.
Die Saison startet in der Regionalliga West schon zum 31. Juli, da haben die Amateure noch Pause. Der Niederrheinpokal ist der Startschuss der Amateur-Saison zum 9. August, zum 16. August, also eine Woche später, beginnt flächendeckend die reguläre Spielzeit 2026/27. Der erste Spieltag der Bundesliga ist wegen der Weltmeisterschaft erst zwei Wochen später (Wochenende 28. bis 30. August) terminiert.
Wie schon zuvor, wird der Niederrheinpokal werktags ausgetragen und vor Weihnachten bis zum Viertelfinale ausgespielt. In die Winterpause geht es je nach Ligastärke erst sehr spät: So werden Ligen mit einer Staffelstärke von 16 Mannschaften oder weniger Teams zum 13. Dezember ihr letztes Spiel absolvieren, während die Ligen mit 18 Mannschaften oder mehr (z.B. die Oberliga Niederrhein) noch am 20. Dezember planmäßig im Einsatz sind - also nur vier Tage vor Weihnachten geht es für viele Klassen erst in die Winterpause.
Im Gegenzug dafür geht es verhältnismäßig erst spät wieder los, denn erst ab dem 14. Februar 2027 beginnt der Spielbetrieb am Niederrhein flächendeckend - das ist nach Karneval. Dafür endet auch die Saison 2026/27 tief im Juni, denn der letzte Spieltag terminiert der FVN für den 13. Juni 2027, im Anschluss können noch Entscheidungsspiele oder die Relegation folgen. Relegationsspiele sind bis zum 20. Juni 2027 eingeplant, doch die Praxis der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass durch Sonderfälle auch ein Spielen bis kurz vor der magischen Schwelle zum 30. Juni nicht unmöglich ist.
1. Runde: 9. August 2026 (Ohne Dritt- und Regionalligisten)
1. Runde: 25. bis 27. August 2026 für Dritt- und Regionalligisten
2. Runde: 23. September 2026
Achtelfinale: 7. Oktober 2026
Viertelfinale: 11. & 12. November 2026
Halbfinale: 24. & 25. März 2027
Finale am Finaltag der Amateure: 29. Mai 2027
Nach der Saison stehen Relegationsspiele an. Sollte es im Auf- oder Abstiegsfall noch Entscheidungsrunden ausgetragen werden, haben diese Priorität. Der FVN gibt den 16. Juni 2027, Mittwoch, und 20. Juni 2027, Sonntag, als Termine an. Sollten weitere Spiele notwendig sein, dürften auch der 24. und 27. Juni infrage kommen.
Saisonstart: 9. August 2026
Winterpause: 20. Dezember 2026
Erster Spieltag nach der Winterpause: 17. Januar 2027
Letzter Spieltag: 23. Mai 2027
Saisonstart: 31. Juli bis 2. August 2026
Winterpause: 6. Dezember 2026 / Nachholspieltag: 13. Dezember 2026
Erster Spieltag nach der Winterpause bei 18 Teams: 23./24. Januar 2027; Nachholspiele sind vorher möglich
Erster Spieltag nach der Winterpause bei 29 Teams: 16./17. Januar 2027; Nachholspiele sind vorher möglich
Letzter Spieltag: 22. Mai 2027
Saisonstart: 16. August 2026
Winterpause: 20. Dezember 2026
Erster Spieltag nach der Winterpause: 7. Februar 2027 / Nachholspiele vorher möglich
Letzter Spieltag: 13. Juni 2027
Saisonstart: 16. August 2026
Winterpause: 20. Dezember 2026
Erster Spieltag nach der Winterpause: 14. Februar 2027 / Nachholspiele vorher möglich
Letzter Spieltag: 13. Juni 2027
Saisonstart: 16. August 2026
Winterpause: 13. Dezember 2026 / zum 20. Dezember sind Nachholspiele möglich
Erster Spieltag nach der Winterpause: 28. Februar 2027 / Nachholspiele vorher möglich
Letzter Spieltag: 13. Juni 2027
Saisonstart: 30. August 2026
Winterpause: 13. Dezember 2026 / zum 20. Dezember sind Nachholspiele möglich
Erster Spieltag nach der Winterpause: 14. März 2027 / Nachholspiele vorher möglich
Letzter Spieltag: 13. Juni 2027
Die Kreisligen richten sich normalerweise am FVN-Spielplan aus. Je nach Staffelstärke treffen die Termine oberhalb zu. Der Saisonstart findet in jedem Fall nicht vor dem offiziellen FVN-Start aus.
Der FVN hat erstmals einen Rahmenterminkalender für Männer und Frauen veröffentlicht. Das hat einen einfachen Hintergrund: Die Staffelstärke der Frauen-Ligen liegt im Regelfall bei 14 Teams pro Liga, deshalb gilt es folgende Rahmentermine zu beachten:
Saisonstart: 30. August 2026
Winterpause: 6. Dezember 2026 / zum 13. Dezember sind Nachholspiele möglich
Erster Spieltag nach der Winterpause: 14. März 2027 / Nachholspiele vorher möglich
Letzter Spieltag: 13. Juni 2027
1. Runde: 23. August 2026
Achtelfinale: 21. November 2026
Viertelfinale: 21. Februar 2027
Halbfinale: 25. März 2027
Finale: 31. Mai 2027
