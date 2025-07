Fußballkultur, Fußball und Kultur: 2.Ausgabe des 352 Festivals

Eine Szene aus der Erstausgabe 2025 in Düdelingen – Foto: 352 asbl

„Ein Festival an der Kreuzung von Fußball, Kunst und Staatsbürgerschaft“ beschreibt die 352 asbl ihr zweitägiges Event 352 Football Festival, das sie an diesem Wochenende in Beggen veranstaltet. Die Initiatoren haben sich viel vorgenommen: Kleinfeldturniere für Frauen und Männer, Rundtischgespräche, die seltene Gelegenheit, „Walking Football“ in Luxemburg zu sehen sowie zahlreiche Workshops, Konzerte und eine Ausstellung stehen auf dem prall gefüllten Programm. „Dieses Mal haben wir das Glück, auf ein großes Team zurückgreifen zu können“

Luca De Iuliis vom Veranstalter gegenüber FuPa: „Unsere asbl besteht z.Z. aus sieben aktiven Mitgliedern. Gegründet wurden wir im November 2022. Unser erstes Festival fand im Juli 2023 in Düdelingen statt, das Bryan (d.Red.: Marcolino) und ich alleine zusammen mit freiwilligen Helfern stemmten. Pit Arnold und Ivan Rinaldis stießen danach zu uns. Als Bryan und ich begannen in Beggen bei der 2.Mannschaft zu spielen, wurde der Verein schnell zu einer zweiten Heimat für uns. Über diese Mannschaft fanden wir dann weitere, neue Mitglieder für die 352 asbl. Das war eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. So kamen wir auf die erwähnten sieben Aktiven, der eine oder andere hilft uns dann noch spezifisch bei Projekten. Im September 2024 begannen wir, uns erste Gedanken zur Organisation des diesjährigen Festivals zu machen. Das Budget wurde erstellt, es wurden Ideen gesammelt und Meetings abgehalten. Wir haben viel aus unserem ersten Festival in Düdelingen gelernt. Wie erwähnt waren wir nur zu Zweit, die damals an der Umsetzung arbeiteten.

Dieses Mal haben wir das Glück, auf ein großes Team zurückgreifen zu können, so konnten wir auch verschiedene Aufgaben delegieren. In die einzelnen Ateliers flossen mehr Überlegungen hinein. Einer der Hauptunterschiede zu 2023 ist, dass wir im Vorfeld mit den freiwilligen Helfern zweimal zusammenkommen konnten, um das Konzept zu erklären. Wenige Tage vor dem Festival sah das bei der ersten Ausgabe in Düdelingen anders aus. Damals erhielten die Ehrenamtler ihre Anweisungen z.B. erst am Festivaltag selber. Der Zeitfaktor ist in diesem Jahr ein anderer.“

Ein Diskussionsrunde behandelt den Fußball der Frauen – Foto: 352 asbl