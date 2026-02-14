Fußballkreis Kempen-Krefeld hat 24 neue Schiedsrichter

Neue Schiedsrichter in Krefeld. – Foto: Timo Babic

Jungschiedsrichterreferent Robin Seifert (Borussia Oedt) freute sich, dass alle die Prüfung bestanden haben und er hofft auf Unterstützung der Vereine: „Ich freue mich sehr über die neuen Kollegen und ich wünsche mir, dass sie gerade in ihren ersten Spielen unterstützt werden. Wenn Spieler Fehler machen, ist das meistens nicht so schlimm und sie werden motiviert. Fehler von Schiedsrichtern werden durch Zuschauer und Vereine aber häufig kritisiert.“ Einen besonderen Dank richtete Seifert noch an den SV Thomasstadt Kempen: „Wir sind zum wiederholten Mal in den Räumlichkeiten herzlich aufgenommen worden und wir haben sehr gute Bedingungen vorgefunden.“

Alle Neulinge haben bestanden

Abgenommen hat die Prüfung Martin Ulankiewicz vom Verbandsschiedsrichterausschuss, der selber in der Regionalliga Spiele leitet: „Ich war zum ersten Mal in der Prüferrolle und freue mich, dass alle Neulinge die Prüfung bestanden haben.“ Mit vier Neulingen stellte der Hülser SV die meisten neuen Schiedsrichter und mit dem 52-jährigen Thorsten Becker auch den ältesten Neuling. Johannes Podranski (SSV Strümp) ist mit 13 Jahren der jüngste neue Schiedsrichter.

Insgesamt verfügt der Fußballkreis Kempen-Krefeld über 250 aktive Schiedsrichter, von denen an jedem Wochenende in der Saison mindestens 140 im Einsatz sind. 20 dieser Schiedsrichter leiten kreisübergreifend Spiele in den Verbandsklassen von der Bezirksliga bis zur Oberliga.