Fußballkreis Bonn trauert um Jürgen Bachmann

Der Verlust von Jürgen Bachmann hinterlässt eine große Lücke in der Fußballgemeinschaft. Sein Engagement, sein Einsatz für die Vereine und seine menschliche Art werden in Bonn und darüber hinaus unvergessen bleiben.

Vereine in Trauer: "Fußball war sein Lebensinhalt"

Die Trauer ist groß und zahlreiche Vereine haben ihr Betroffenheit bereits in den sozialen Medien kund getan:

SSV Bornheim

"Mit Bestürzung haben wir vom plötzlichen Tod von Jürgen Bachmann erfahren. Der Vorsitzende des Fußballkreis Bonn verstarb am 20. Januar mit nur 68 Jahren.

Jürgen Bachmann setzte sich mehr als fünf Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für den Sport ein und hat sich damit in herausragender Weise verdient gemacht. Seine Entscheidungen und sein Handeln orientierten sich stets am Wohl der Vereine. Mit Blick auf die gesellschaftliche Verantwortung des Sports bestimmten die Themen Integration, Inklusion und Nachhaltigkeit ganz wesentlich sein Handeln im Rahmen der ehrenamtlichen Tätigkeit. Dabei wurden stets alle Beteiligten in die Entscheidungsfindung mit einbezogen.

Die Gedanken der SSV-Familie sind bei den Hinterbliebenen."

TV Rheindorf

"TV Rheindorf trauert um Jürgen Bachmann

Mit Trauer und Bestürzung haben wir vom Tod von Jürgen Bachmann, dem Vorsitzenden des Fußballkreis Bonn, erfahren. Er ist gestern im Alter von 68 Jahren gestorben.

Der Kreis Bonn verliert mit Jürgen Bachmann nicht nur seinen Vorsitzenden, sondern die gesamte Fußballgemeinschaft einen herausragenden Menschen und leidenschaftlich engagierten Anpacker, welcher unserem Sport über 50 Jahre treu verbunden war.

Wir sind mit unseren Gedanken bei der Familie und Freunden."

Bonner SC

"Der BSC trauert um Jürgen Bachmann

Mit Entsetzen und Bestürzung reagiert der Bonner SC auf den plötzlichen Tod von Jürgen Bachmann. Der Vorsitzende des Fußballkreis Bonn verstarb am 20. Januar mit nur 68 Jahren. „Wir verlieren mit Jürgen einen Freund, wir verlieren einen Menschen, der Fussball gelebt hat, dem Fußball ein Lebensinhalt war, der im Fussball eine gesellschaftliche Verantwortung erkannt hat“, sagt Matthias Möseler, Vorstandsvorsitzender des BSC."

FC Rot-Weiß Lessenich

"Wir haben heute leider erfahren, dass Jürgen Bachmann plötzlich und unerwartet verstorben ist. Mit Jürgen Bachmann verliert der Bonner Fußballkreis nicht nur seinen Vorsitzenden, sondern eine große Stütze und Hilfe für alle Vereine im Kreis. Der FC Rot-Weiß Lessenich bedauert diesen Verlust zutiefst und wünscht seiner Familie und alle die ihm nahe standen viel Kraft und Trost in dieser schweren Zeit. Jürgen Bachmann wird uns als großer Sportsmann in Erinnerung bleiben."

FV Bonn-Endenich

"Der FVE trauert um Jürgen Bachmann. Der Vorsitzende des Fußballkreises Bonn verstarb im Alter von 68 Jahren. Jürgen war ein Vorsitzender, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Immer ansprechbar, fair und mit Sachverstand gesegnet hatte er immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Vereine. Zuvor war Jürgen jahrelang als Leiter des Spielausschusses tätig. Er hat den Fußball gelebt.

Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und den Mitarbeitern des Kreises Bonn. Wir haben einen großen Menschen verloren."

1. FC Hardtberg

"Der 1. FC Hardtberg trauert um Jürgen Bachmann, den 1. Vorsitzenden des Fußballkreises Bonn.

Mit Trauer, Bestürzung und Entsetzen haben wir auf den plötzlichen Tod von Jürgen Bachmann reagiert. Mit Jürgen Bachmann verliert der Fußballkreis Bonn einen außerordentlich, engagierten, sich für den Breitensport, die Vereine und Spieler einsetzenden Vorsitzenden.

„Lieber Jürgen, wir werden dich vermissen! Nicht nur als Vorsitzenden, sondern auch als Freund! Mach et jood…“, Bernd Schmidt, 1. Vorsitzender des 1. FC Hardtberg."

SV Vorgebirge

"Der SV Vorgebirge ist bestürzt über den unerwarteten und plötzlichen Tod des Vorsitzenden des Fußballkreis Bonn, Jürgen Bachmann.

Jürgen lebte das Ehrenamt und setzte sich in verschiedenen Funktionen ein, sei es im Sport selbst oder auch im Zusammenhang mit Themen wie Integration, Inklusion oder Nachhaltigkeit. Der Fußballkreis verliert einen leidenschaftlichen und sympathischen Pragmatiker, der stets auf Augenhöhe mit den Vereinen und deren Meinungen umgegangen ist und für alle ein offenes Ohr hatte.

Wir wünschen Familie und Freunden viel Kraft in dieser schweren Zeit, die Gedanken des SV Vorgebirge und seiner Mitglieder sind bei Euch!"