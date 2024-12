– Foto: Marten Gerken

Fußballerinnen des FC Ostereistedt/Rhade überwintern als Fünfter Die FC-Fußballerinnen spielen seit 2019 auf der Bezirksebene Verlinkte Inhalte Frauen Bezirksl. West Osterei/Rhad

Sie können mit der Hinrunde zufrieden sein. Die Fußballerinnen des FC Ostereistedt/Rhade überwintern als Tabellenfünfter der Bezirksliga. Zu den Aufstiegsplätzen sind es zwölf Punkte, zu den Abstiegsrängen zehn - gesichertes Mittelfeld also.

19 Punkte sind es nach den ersten zwölf Saisonspielen - eine ordentliche Bilanz für die Elf aus der Samtgemeinde Selsingen, die in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg kämpfte. „Wir können zufrieden sein“, so Trainer Michael Ehlers zur ZEVENER ZEITUNG. „Wir stehen besser da, als in der letzten Saison - obwohl wir den einen oder anderen Punkt sogar liegen gelassen haben.“ Die FC-Fußballerinnen spielen seit 2019 auf der Bezirksebene

Seit dem Aufstieg 2019 spielen die FC-Frauen auf Bezirksebene. Höhepunkt war die Spielzeit 2021/2022, als die Elf den dritten Platz belegte. Zu einem Spitzenplatz wird es in dieser Saison vielleicht nicht reichen, aber eine gute Platzierung ist möglich: „Wenn wir auch in der Rückrunde 19 Punkte holen, kratzen wir an der 40-Punkte-Marke. Damit könnten wir schon zufrieden sein.“ Wenn man den Ostereistedter Coach nach dem Spiel der Hinrunde fragt, fällt ihm sofort eine Begegnung ein - der 2:1-Derbysieg gegen den Heeslinger SC. „Das war für uns vielleicht das Highlight“, so Ehlers, für dessen Team in dieser Partie Liza Schroeter und Benita Gerke getroffen hatten.