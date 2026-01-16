Als überhaupt dritter Togolese hat Samuel Ekoe Gale die UEFA Pro Lizenz erworben. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Fußballehrer Samuel Gale hofft auf eine neue Herausforderung Bis zuletzt war Samuel Ekoe Gale noch als Co-Trainer beim FC Kosova Düsseldorf tätig. Zum Jahreswechsel möchte sich der Togolese jedoch neu orientieren und bringt mit seiner kürzlich erworbenen UEFA Pro Lizenz eine Qualifikation mit, die im Amateurbereich schon eine absolute Ausnahme darstellt.

Trainer mit der sogenannten UEFA Pro Lizenz (früher als Fußballehrer bekannt) sind in den Amateurligen rar gesät. Im vergangenen November erhielt Samuel Ekoe Gale das begehrte Zertifikat, arbeitete zu diesem Zeitpunkt jedoch weiterhin als Trainerassistent beim FC Kosova Düsseldorf. Zum neuen Jahr ist nun Schluss, der 46-Jährige strebt den nächsten Schritt in seiner Laufbahn an.

Als Nationaltrainer Togos gehandelt In seinem Geburtsland Togo hat sich Gale bereits einen Namen gemacht. Über hochklassige Spieler- und Trainerstationen empfahl er sich dort überhaupt erst für den Pro-Lizenz-Lehrgang. 2021 wurde er in Togo sogar als möglicher Nachfolger von Claude Le Roy für den Nationaltrainerposten gehandelt. Stattdessen übernahm Gale in der Folge verschiedene Klubs im togolesischen Fußballoberhaus, darunter AS OTR Lomé. Mit Saisonbeginn wagte Gale schließlich den nächsten Schritt über den europäischen Fußball. Die Bundesrepublik ist dabei kein neues Pflaster für ihn: In Deutschland war er in den 1990er-Jahren bereits als Spieler – unter anderem für Borussia Wuppertal – aktiv. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere arbeitete er im Jugendbereich in Belgien. Den Übergang in den Seniorenfußball erhoffte sich Gale schließlich über die Rückkehr nach Deutschland beim FC Kosova.

Eingestiegen war er dort im Trainerteam von Alfonso del Cueto. Nach dessen Freistellung spekulierte Gale eigentlich auf eine Chance als Cheftrainer, doch die Düsseldorfer entschieden sich stattdessen für Ibo Cöl. "Ich hatte gehofft, dass der Verein mir als Co-Trainer vielleicht vier Spiele geben würde, nachdem del Cueto weg war", sagt Gale, der sich nun nach einer neuen Stelle auf die Suche machen möchte. Das Niveau dabei sei zunächst einmal zweitrangig, mit seiner außergewöhnlichen Qualifikation der Pro Lizenz soll es in jedem Fall aber ein ambitionierter Klub sein, bei dem er auch seine fachliche Kompetenz einbringen kann. "In Deutschland muss man irgendwo anfangen. Ob in der Landesliga oder in der Oberliga ist dabei eigentlich egal. Aber wenn ein Verein eine gute Struktur und ein Projekt oder eine Vision hat, können wir gerne sprechen", schildert Gale.