Fußballcups der Horchheimer Nachwuchsabteilung: Ein spannendes Event!

Alles begann am 11. Januar 2025 mit den G Junioren. Diese kleinen Fußballer im Alter von fünf bis sechs Jahren gaben ihr Bestes, um im freundschaftlichen Wettkampf gegeneinander anzutreten. Für viele von ihnen war es das erste Mal, dass sie in einem Turnier spielten. Die Aufregung war förmlich greifbar!

Nachmittags setzen die etwas älteren des Jahrgangs 2018 die Turnierserie mit dem "EWR-CUP" fort.

Der Fokus lag nicht nur auf dem Wettbewerb, sondern vor allem auf der Freude am Spiel und dem Teamgeist. Mit einer abschließenden Siegerehrung und einem Pokal für alle Teilnehmer wurde die Leistung und Fairness der jungen Sportler honoriert.

Fortsetzung des Erfolgs - E Junioren

Nur einen Tag später ging es mit den E Junioren weiter. Am 12. Januar 2025 betraten die etwas älteren Spieler das Spielfeld und die Spannung stieg erneut. In diesem Altersbereich zeigen die Kinder schon beeindruckendere Fähigkeiten. Die Spiele waren hart umkämpft, und die Mannschaften lieferten sich packende Duelle.

Los ging es um 9:30 Uhr mit dem jüngeren Jahrgang 2015 beim „PhysioKing-CUP“.

Hier konnten die Nachwuchskicker des SVH überzeugen und holte sich gegen Gau- Odernheim den Finalsieg (2:0). Den dritten Platz belegte Eintracht Lambsheim.

Im Nachmittagsturnier, dem "Metzger Eberle CUP" des Jahrgangs 2014, ergatterte sich die erste Mannschaft des SVH den Gruppensieg der Gruppe A. Die zweite Mannschaft kam auf den dritten Platz der Gruppe B.

SVH 1 konnte sich im Halbfinale gegen JSG Freinsheim/Weisenheim nicht durchsetzen und verlor denkbar knapp mit 0:1. Auch im Spiel um Platz 3 verloren sie nur knapp gegen SG Limburgerhof im 9-Meterschießen.

Die Zuschauer waren begeistert von den schnellen Dribblings, präzisen Pässen und den brillanten Schüssen aufs Tor. Die Trainer hatten alle Hände voll zu tun, ihre Schützlinge zu motivieren und gleichzeitig den Spaß am Spiel zu fördern.

Fair Play Modus - F Junioren

Die nächste Runde der Turniere fand am 18. Januar 2025 für die F Junioren mit dem „Sat –CUP“ statt.

Auch hier war das Interesse groß, und die Vorfreude war bei Spielern und Zuschauern deutlich zu spüren.

Diese Altersgruppe spielt wie die Kleinsten der G Junioren im Fair Play Modus. Die Spieler dürfen sich mit jedem Gegner messen und Tore erzielen, wobei hier das Fair Play, die Spielpraxis und vor allem auch der Spaß im Vordergrund steht. Dies spiegelte sich auch in den Spielen wider.

Eine Platzierungsrunde gibt es nicht und jeder ist ein Gewinner.

Jedes Team wollte seinen besten Fußball zeigen und die kleinen Spieler kämpften mit vollem Einsatz. Auch hier konnten in einer anschließenden Siegerehrung jedem Spieler ein Pokal durch die Firma sat-Schadensmanagement überreicht werden.

Ein Höhepunkt folgt dem anderen - D Junioren

Am 19. Januar 2025 waren dann die D Junioren an der Reihe. In dieser Altersgruppe sind die Talente bereits sehr ausgeprägt, und die Begegnungen wurden immer intensiver. Technische Finesse, schnelles Kombinationsspiel und strategisches Denken zeichneten diese Spiele aus.

Vormittags durfte wieder der jüngere Jahrgang der D Junioren spielen (2013).

Die SVH´ler kamen hier nach einer starken Hauptrunde souverän ins Halbfinale, in dem sie sich 0:1 der Mannschaft aus Flonheim/Armsheim geschlagen geben mussten.

Im Spiel um Platz 3 setzten sie sich schließlich wieder durch und gewannen 1:0 gegen den VfL Frei-Weinheim.

Nachmittags traten die 2012er in mit insgesamt 10 Mannschaften in zwei Gruppen an zum „SUN CUT- CUP“ an. Hier konnten sich die Kicker des SVH 1 an Platz zwei der Gruppe A und die Kicker des SVH 2 an Platz eins der Gruppe B setzen.

Im Spiel um den Einzug ins Finale konnte sich SVH 1 mit 3:1 gegen SVH 2 durchsetzen. Im Finale konnten die Horchheimer durch einen denkbar knappen Erfolg (1:0), gegen einen sehr stark aufspielenden Gegner vom FSV Nieder-Olm, den Turniersieg feiern. Die Zuschauer sahen spannende Begegnungen, in denen auch einige spektakuläre Tore erzielt wurden.

Gemeinschaft und Zusammenhalt

Ein besonderes Highlight der Turniere war der starke Zusammenhalt innerhalb der Mannschaften und der Vereinsfamilie. Eltern halfen bei der Organisation und sorgten für das leibliche Wohl von Spielern und Zuschauern. Das Vereinsleben wird durch solche Veranstaltungen gestärkt und die Gemeinschaft wächst zusammen. Ob es beim gemeinsamen Anfeuern, dem Austausch von Tipps zwischen den Trainern oder dem Feiern von Siegen war – der SV Horchheim lebt den Teamgeist nicht nur auf dem Feld, sondern auch außerhalb.

Der SV Horchheim dankt seinen Sponsoren für die tolle Unterstützung. Diese helfen, solche Events für die Nachwuchssportler noch attraktiver zu machen und das Vereinsleben mit am Leben zu halten.

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle auch an die Mitarbeiter der Stadt Worms, Leiterin der Sportförderung Frau Lena Lander und Sportdezernenten Timo Horst für deren Unterstützung und ihren Besuch unserer Turniere.