Fußball satt im Weiherhausstadion

Der FC Bensheim ist Gastgeber der Stadtmeisterschaften. – Foto: Daniel Nischwitz - Archiv

Bensheim. Für die Fußball-Fans in der Region ist in diesen Tagen Nervenkitzel angesagt: Die Bensheimer Stadtmeisterschaft wird am Wochenende von Gastgeber FC 07 Bensheim im Weiherhausstadion ausgetragen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Am Samstag finden die Halbfinalspiele (13 und 15.30 Uhr) bei den Senioren sowie im Anschluss (ab 17.30 Uhr) das Turnier der AH auf dem Kleinfeld im Format „Jeder gegen jeden“ statt. Am Sonntag folgen kleines (13 Uhr) und großes Finale (15.30 Uhr). Mit dem FC 07 Bensheim und dem VfR Fehlheim trafen am Montag die erfolgreichsten Bensheimer Teams der vergangenen Jahre aufeinander. Und nachdem sich die Nullsiebener im ersten K.o.-Duell gegen den Titelverteidiger mit 4:3 im Elfmeterschießen durchsetzten, könnte es im Halbfinale am Samstag (13 Uhr) gegen B-Ligist SG Gronau eine klarere Angelegenheit geben.

Gruppenligist TSV Auerbach hatte mehr Glück mit dem Turnierbaum. Das erste K.o.-Duell gewannen die rot-weißen mit 4:1 gegen C-Ligist Italia Bensheim. Im Halbfinale (15.30 Uhr) wartet mit dem D-Ligisten SV Schwanheim ebenfalls ein machbarer Gegner. Die wahrscheinlichste Finalbegegnung lautet also FC 07 Bensheim gegen TSV Auerbach. Die TSV Auerbach hatte bei der letzten Austragung der Stadtmeisterschaft die Chance auf den Pokal, sie verlor aber gegen Fehlheim. Der FC 07 erlebte in den sechziger Jahren eine Blütezeit, spielte in der damals vierthöchsten Klasse (Gruppenliga) und war nah dran am Aufstieg in die Hessenliga. Die Jahre um 2010 können sich ebenfalls sehen lassen. Zwar trat der Bensheimer Traditionsverein damals nur in der sechsthöchsten Klasse (Verbandsliga) an, doch da auch die Anzahl der Ligen im Fußball gestiegen ist, galt das Niveau dieser Spielklasse als hoch. Zumal zu dieser Zeit Trainergrößen wie der im vergangenen Jahr verstorbene Lothar Buchmann am Weiherhausstadion ein und aus gingen.