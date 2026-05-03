Fußball-Mittelrheinliga: Teutonia Weiden unterliegt dem 1. FC Düren

Teutonia Weiden (in Rot) hatte gegen den 1. FC Düren das Nachsehen. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Nach einem deutlichen Ergebnis sah es in den ersten 45 Minuten der Fußball-Mittelrheinligapartie zwischen Teutonia Weiden und dem 1. FC Düren nicht aus. Und doch stand nach 90 Minuten ein 0:4 auf der Anzeigetafel.

Die Gäste waren derweil um Spielkontrolle bemüht, aber nach vorne schlichen sich immer wieder Abspielfehler und unsaubere Ballannahmen ein. „Wir hatten in den ersten 25 Minuten Probleme. Da haben wir uns nicht an den Matchplan gehalten, zu offen verteidigt“, sagte Dürens Trainer Luca Lausberg nach der Partie.

Der Tabellenvorletzte Weiden kam sehr gut in die Partie, war wach in den Zweikämpfen und schaltete nach Ballgewinnen blitzschnell um. Und so boten sich zu Beginn einige Chancen. Entweder nach schnellem Umschalten oder nach Standards. Erst wurde ein Schuss von Shadrac-Don Futi geblockt, dann setzten Rade Kostadinov und Talha Varli ihre Kopfbälle jeweils knapp neben das Tor.

Sein Gegenüber Cemil Temür sagte: „Wir sind sehr gut in die Partie gekommen, haben aber unsere Chancen nicht genutzt.“ Düren verzeichnete derweil den ersten Torschuss überhaupt in Minute 25, der das Tor deutlich verfehlte. Vinzent Zingel und Jannis Kuckertz verfehlten in der Folge ebenfalls das Gehäuse.

Der erste Schuss aufs Gehäuse war dann gleich ein Treffer. In Minute 45 schob Raban Laux aus 16 Metern überlegt rechts unten ein.

„Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass unsere Umschaltmomente teilweise ein technisches Desaster gewesen sind“, war Lausberg mit Durchgang eins so gar nicht einverstanden.

Eiskalte Dürener

Auch in Abschnitt zwei meldete sich Weiden offensiv an, Luca Baratas Volleyabnahme flog jedoch über das Tor. In Minute 53 stellte Düren dann die Weichen auf Auswärtssieg. Raban Laux steckte durch auf Tomoki Kitagawa, der alleine vor Torwart Souheil Zeddoug uneigennützig querlegte, den Ball zurückbekam und über die Linie drückte.

Sieben Minuten später fiel die Vorentscheidung auf dem Weidener Kunstrasen: Genki Miyoshi setzte sich auf rechts durch, passte auf Zingel, der vor Zeddoug eiskalt blieb und trocken vollendete. Für den Weidener Keeper war der Arbeitstag zwei Minuten später beendet. Nach einer Notbremse sah er Rot, eine harte Entscheidung. Cemil Temür ärgerte sich über den „Gamechanger“. Schließlich habe der Torwart Dürens Stürmer Kitagawa gar nicht berührt und der sei mit dem Ball auch Richtung Eckfahne unterwegs gewesen.

Der Drops war damit gelutscht. In Minute 69 schnürte Kitagawa seinen Doppelpack, weitere Chancen ließen die Gäste in der Folge ungenutzt.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein hochverdienter Sieg, auch in der Höhe“, so Lausberg. Das sah auch Temür so, der feststellte, „dass wir vorne zu harmlos waren“. Der Gegner habe speziell in Hälfte zwei auch gut gespielt. Nun gelte es, die Saison „vernünftig“ zu Ende zu spielen, so Weidens Trainer, der derzeit auf elf verletzte Spieler verzichten muss.

Der 1. FC Düren empfängt kommende Woche den Tabellenzweiten Siegburg, Weiden hätte in Pesch gespielt, hat nach dem Rückzug des Teams nun jedoch spielfrei.

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