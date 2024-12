Furious lässt die Halle bei der HStM Mönchengladbach verstummen

Wer die lautstärkste Unterstützung in der Halle genoss, darüber konnte es in der Gruppe 2 am Samstagnachmittag keine zwei Meinungen geben. Mit Trommeln und stimmgewaltigen Anfeuerungen begleitete ein Großteil der Zuschauer die Partien von Türkiyemspor Mönchengladbach. Und jene Anhänger durften gleich zu Beginn einen souveränen 5:0-Erfolg ihrer Mannschaft gegen den B-Ligisten Rot-Weiß Hockstein bejubeln.

Der Gruppensieg war allerdings keinesfalls ausgemacht für Türkiyemspor, immerhin gehörten der ligahöhere Bezirksligist Red Stars sowie die Hallenspezialisten von Furious Futsal zu dieser Gruppe. Und wie eng es in diesem Dreikampf zugehen könnte, bewies das frühe Aufeinandertreffen zwischen den Red Stars und Furious: Nach neun Minuten lagen die Futsaler mit 2:0 in Führung, ehe die Red Stars von der 11. bis zur 14. Minuten mit drei Toren das Spiel drehten – Fatlum Ahmeti erzielte 15 Sekunden vor der Schlusssirene dann den 3:3-Ausgleich.

Umso wichtiger sollte aus Sicht von Türkiyemspor der 3:1-Erfolg kurz darauf gegen die Red Stars sein – zur Freude der Anhänger auf der Tribüne. Gegen den bis dato chancenlosen B-Ligisten Giesenkirchen tat sich Türkiyemspor anschließend jedoch überraschend schwer: Erst in der 9. Minute erlöste Ali Salgin seine Mannschaft mit einem seltenen Kopfballtreffer in der Halle zum 1:0. Später erhöhten Kubilay Erol, Akin Uslucan und Samed Kaplan zum 4:0-Endstand. Damit standen für Türkiyemspor drei Siege nach drei Spielen zu Buche – und damit beste Chancen aufs Weiterkommen. Die Frage war nur Endrunde oder Zwischenrunde? Die Antwort gab das abschließende Duell mit Furious.

Eine große Überraschung gelang derweil B-Ligist Hockstein, der mit aufopferungsvoller Verteidigung, eiskalten Torschützen und mithilfe einer Zeitstrafe für den Gegner den Bezirksligisten Red Stars mit 3:0 besiegte. Damit waren die Red Stars frühzeitig ohne Chance, die nächste Runde zu erreichen – da half auch der 10:1-Kantersieg im letzten Spiel gegen Giesenkirchen nichts. Hockstein erlebte indes einen gelungenen Nachmittag, denn zuvor schlug das Team von Peter Vieten ebenfalls Giesenkirchen mit 4:2. Somit belegte Hockstein am Ende einen beachtlichen dritten Platz in dieser Gruppe.

Der Gruppensieg entschied sich jedoch zwischen Türkiyemspor und Furious Futsal, das die zuvor die Aufgaben gegen Giesenkirchen (4:0) und Hockstein (6:0) souverän gelöst hatte und vor dem direkten Aufeinandertreffen zwei Punkte Rückstand aufwies. Ein Remis hätte Türkiyemspor entsprechend gereicht und früh lag der A-Ligist jeweils mit 1:0 und 2:1 in Führung, doch Furious glich stets postwendend aus. In der 8. Minute erzielte Scelza dann das 3:2 für Furious.

Türkiyemspor rannte bis zum Schluss gegen die Niederlage an, kassierte in einem Konter Sekunden vor Schluss durch Fatlum Ahmeti allerdings noch das 2:4. Für Furious bedeutete der Sieg den direkten Einzug in die Endrunde, Türkiyemspor hat eine weitere Chance über die Zwischenrunde am 2. Januar.