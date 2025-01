FuPa-Wintercheck: "Wir machen zu viele einfache individuelle Fehler"

Wir sind am Wochenende mit einer Spinning-Einheit wieder gestartet und trainieren jetzt ca. 3x die Woche + einer Einheit am Wochenende (in der Regel ein Spiel).

Welcher Gegner der Liga hat euch in dieser Spielzeit bislang am meisten überrascht? Egal ob positiv oder negativ

Überrascht hat uns bislang nicht wirklich etwas. Man sieht, dass in der Liga fast Jeder Jeden schlagen kann. Wolfenbüttel vielleicht mal ausgeklammert, aber auch hier konnten wir ein Punkt holen. Und genau diese Ausgeglichenheit gibt uns Hoffnung für die Rückserie.



Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Positiv der Heimsieg gegen 05, bei dem jeder alles reingehauen hat und wir eine super Moral an den Tag gelegt haben und uns so selber bewiesen haben, dass wir uns an guten Tagen vor Niemandem verstecken müssen. Negativ ist auch schnell ausgemacht: Das Auswärtsspiel in Helmstedt. Da lief gar nichts zusammen und wir hatten in allen Hinsichten einen rabenschwarzen Tag.

Wer wird Meister und warum?

Wolfenbüttel, weil es die beste Mannschaft ist und auch die Rahmenbedingungen ganz andere sind als bei dem Großteil der Liga.