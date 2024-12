FuPa-Wintercheck: "Wir hatten bisher Höhen und Tiefen"

BW Tündern überwintert auf dem 13. Rang der Landesliga. In der Mitte der Hinrunde feierte das Team von Trainer Rene Hau noch vier Siege am Stück, doch nach dem Auswärtssieg beim STK Eilvese, lief es für die Blau-Weißen nicht mehr. Zwar war man mit jedem Gegner auf Augenhöhe, doch die vergangenen acht Spiele konnte Tündern nicht gewinnen. Wir haben mit dem Coach über die bisherige Spielzeit und sein Fazit gesprochen..

Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit euren gezeigten Leistungen zufrieden? Was müsste besser werden?



Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights?

Wir starten am 14. Januar in die Vorbereitung. Bis dahin nehmen wir an einigen Hallenturnieren teil.

Aktuell sind Testspiele gegen Germania Egestorf, SpVg Brakel, SpVg Beckum, Germania Ochtersum und TuS Sonneborn geplant.