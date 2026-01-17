FuPa Wintercheck: VfL Güldenstern Stade

Der Stader Fußball braucht ein Landesligateam. Ob der VfL Güldenstern Stade auch in der nächsten Saison dort spielt, wird sich in der Rückserie zeigen. Aktuell stehen die Stader auf einem Abstiegsplatz. Einige unglückliche später Gegentore sorgten für wichtige Punktverluste. Am Ende wird abgerechnet. Es folgen die Antworten vom sportlichen Leiter, Metin Gök, im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Mit der Punktausbeute können wir insgesamt noch nicht zufrieden sein. Uns hat in einigen Spielen das nötige Spielglück gefehlt, hinzu kamen Verletzungen von Schlüsselspielern, die uns spürbar geschwächt haben. Entscheidend wird sein, dass sich die Mannschaft im Training konsequent vorbereitet und in den Spielen über die volle Spielzeit fokussiert und hungrig bleibt. Dass das Potenzial in der Mannschaft vorhanden ist, haben wir bereits mehrfach unter Beweis gestellt.

Wir konnten in der Winterpause vier Neuzugänge verpflichten. Für die Offensive kommen Dieter Forkert (Dersimspor Hamburg) und Ali Demirelli (TuSV Bützfleth) zu uns. Defensiv verstärken uns Tamer Lita (SG Altkloster Buxtehude U19) sowie Hadi Assaf (TuS Harsefeld).

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Der Start der Vorbereitung ist für den 23.01. geplant. Unsere Anlage bietet uns den Vorteil, auch bei schwierigen Platzverhältnissen gut arbeiten zu können. Wir nutzen regelmäßig unseren Kraftraum und setzen zudem auch mal auf Spinning-Einheiten, bei denen wir von unserer vereinseigenen Radabteilung unterstützt werden. So können wir auch im Winter intensiv und abwechslungsreich trainieren.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Überrascht hat uns Drochtersen/Assel II zwar nicht, dennoch war es beeindruckend, mit welchem Tempo und welcher Sicherheit sie sich im Spiel gegen uns durchkombiniert haben. In dem Spiel haben wir leider zu keinem Zeitpunkt richtig Zugriff bekommen.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Zu den negativen Ereignissen zählen vor allem zwei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele, die auf sehr ärgerliche Weise verloren gingen. Gegen SPA führten wir bereits mit 2:0, nahmen uns durch eine Rote Karte selbst aus dem Spiel und verloren am Ende noch mit 3:4. Ähnlich bitter war das Rückspiel bei Treubund Lüneburg, als wir in der 90. Minute den Gegentreffer zur Niederlage hinnehmen mussten. Ein ganz klares positives Highlight war dagegen der 5:0-Heimsieg gegen Ottersberg, bei dem die Mannschaft eindrucksvoll gezeigt hat, wozu sie in der Lage ist.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Die Meisterschaft werden vermutlich Drochtersen/Assel II, Rotenburg und A/O unter sich ausmachen. Am Ende traue ich Drochtersen/Assel II den Titel zu, da sie sich mit der konstant guten Arbeit der letzten Jahre diesen Erfolg verdient hätten.

