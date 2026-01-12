FuPa Wintercheck: VfL Fredenbeck

Der VfL Fredenbeck befindet sich weiter auf dem Vormarsch. Nach dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse steht das Team von Trainer Danilo Wutke erneut in der Spitzengruppe. Mindestens fünf Mannschaften kämpfen hier um den Titel. Aktuell gehört der VfL auf jeden Fall dazu. Hier sind die Antworten des Trainers im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Fazit nach der 1ten Saisonhälfte fällt positiv aus, da nicht zu erwarten war, dass wir als Aufsteiger eine so gute Punktausbeute holen und auf Platz 3 überwintern. Besser werden muss wohl wie bei vielen Mannschaften im Kreis die Trainingsbeteiligung. Ich bin da aber guter Dinge, dass dies ein wenig besser wird. Weiterhin würde ich mir wünschen, dass wir unsere Chancen besser nutzen und in der Abwehr etwas konzentrierter zu Werke gehen.

Unser Kader wird sich nicht groß verändern. Evtl. kommt noch der eine oder andere Spieler zu uns. Verlassen wird uns aus beruflichen Gründen Simon Felix Missal, der aber immer wieder sporadisch zur Verfügung stehen wird.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Unsere Vorbereitung beginnt am 05.02., je nach Wetterlage in der Halle oder draußen. Als Teambuildingmaßnahme steht für uns der HTP-Cup in Hagen an, wo der Spaß im Vordergrund stehen soll. Highlight in unserer Vorbereitung ist das Testspiel gegen den MTV Hammah am 15.02., weitere Testspiele sollen noch folgen. Fest steht, Stand jetzt, noch das Spiel am 01.03. gegen den TSV Großenwörden. Es wird aber noch das eine oder andere Spiel dazukommen.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Positiv überrascht hat mich wie gesagt meine eigene Mannschaft. Als Neuling in der Klasse sind die gezeigten Leistungen stark gewesen. Positiv ist auch hervorzuheben, dass egal gegen welchen Gegner wir gespielt haben, in dieser Klasse immer fair miteinander umgegangen wurde. Negativ kann und möchte ich nicht beurteilen, vom aktuellen Tabellenstand bin ich überrascht, dass der MTV Himmelpforten II so weit unten in der Tabelle steht.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Das bemerkenswerteste bzw. kurioseste Ereignis war der Ausgleich vom SV Deinster SV II in der Nachspielzeit bei unserem Spiel in Deinste. Negativer Höhepunkt das Heimspiel gegen den VfL Güldenstern Stade III, da hat die Mannschaft komplett neben sich gestanden. Das positivste Ereignis war wohl der Saisonstart zu Hause gegen den TSV Eintracht Immenbeck III, wo wir nach 0:2-Rückstand dann noch klar gewonnen haben. Dies hat allen in der Mannschaft einen Schub gegeben für den weiteren Saisonverlauf.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Schwer zu sagen, im Moment liegen ja die Plätze 1-3 nur durch einen Punkt getrennt dicht beisammen. Von der Kaderbreite und Stärke würde ich sagen, hat der Deinster SV II die besten Chancen. Hier wird es darauf ankommen, wie diese Mannschaften aus der Winterpause kommen und man darf auch nicht den VfL Güldenstern Stade III außer Acht lassen. Dieser liegt in Lauerstellung und hat gegen diese 3 Teams in dieser Saison auch gepunktet.

