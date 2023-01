FuPa-Wintercheck: TVV Neu Wulmstorf „Ausfahrt nach Düsseldorf zum Teambuilding“

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?



Wir haben am 19.01. mit der Vorbereitung angefangen.

Unsere Vorbereitung besteht zu einem großen Teil aus Testspielen. Zusätzlich machen wir noch eine Ausfahrt mit der Mannschaft nach Düsseldorf zum sogenannten „Teambuilding“.



2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?



Wir haben keine Veränderungen im Kader und Trainerteam. Wir hoffen aber, dass Langzeitverletzte wie zB. Klaas Krüger zur Rückrunde wieder fit werden.



3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?



Wenn man den Pokal ausklammert, kann man mit unserer Hinrundenleistung nicht zufrieden sein. Wir fangen zu viele Gegentore, erspielen uns nach vorne zu wenig gute Torchancen und lassen von den wenigen Chancen auch noch viele liegen.

Wir sind überzeugt, dass sich das Team in der Wintervorbereitung finden und sein hohes Potential in der Rückrunde abrufen wird.



4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?



Das sind für uns die beiden Mannschaften, die auf Platz 1 und 2 stehen, obwohl wir Nenndorf weniger auf dem Schirm hatten als Welle, da scheint Max wohl ziemlichen Schwung bei Nenndorf reingebracht zu haben.



5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?



Das Spiel in Welle. Welle hatte einen sehr guten Start in die Saison und das Spiel, nicht so wie wir, dann liegt man auswärts nach ca. 20 Minuten 0:2 hinten, doch wir konnten uns mit Willenskraft und Teamgeist in die Partie zurück kämpfen und sind mit 3 Punkten nach Hause gefahren.



6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?



Diese Frage ist in dieser Saison schwierig zu beantworten. Wenn man sich die Tabelle anguckt, steht das Team mit den meisten Toren auf Platz 1 und das Team mit der besten Abwehr auf Platz 2.

Auch wenn Welle gegen uns nicht meisterhaft gespielt hat, haben sie trotzdem wieder zwei Tore gemacht und 53 Tore in 16 Spielen sprechen für sich, somit geht unser Tipp in Richtung TV Welle.



7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?



Wir danken allen Ehrenamtlichen. Nicht nur in unserem Verein, nicht nur in unserem Sport. Es ist immer wieder großartig zu sehen, wie viele Menschen ihre Vereine und Organisationen ehrenamtlich unterstützen.



8. Auf welcher Sportanlage, eure ausgenommen, spielt ihr am liebsten?



Wir spielen gerne in Nenndorf. Auch wenn der Platz echt nicht der Beste ist, macht es doch Spaß am Vaenser Grund. Es sind immer hitzige Spiele, es geht richtig zur Sache, von den Fans nah am Spielfeldrand bekommt man beim Einwurf nochmal nette Worte in Ohr geflüstert und das Ganze auch noch auf einem Freitagabend unter Flutlicht. Was möchte man in der Kreisliag mehr?



9. Mit welchem Gegner trinkt ihr nach dem Abpfiff gerne ein Bier zusammen?



Da fällt uns sofort der TSV Holvede ein. Prost.



10. Bis Ende der 80er-Jahre gab es im Amateurbereich keine Ampelkarten, sondern Zeitstrafen. Sollte das, wie auch schon in einigen Bundesländern, wieder eingeführt werden?



Eine Kombination aus Karten und Zeitstrafen ist sicherlich interessant. Richtig eingesetzt, kann man damit vielleicht bspw. die ständigen Pöbeleien einiger Akteure in Richtung der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter unterbinden.

Anzeige: Der FuPa Wintercheck wird präsentiert von STADUR