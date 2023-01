FuPa-Wintercheck: TV Loxstedt „In Sievern kann man schon gut den Pokal gewinnen“

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Jannik Martens vom TV Loxstedt unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.

1. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Teambuilding-Maßnahmen?

So richtig Pause gab es bei uns nicht wirklich, da am zweiten Januarwochenende unser geliebtes Theo-Turnier stattgefunden hat. Aber sonst werden wir seit dem 19.01.2023 von Kathi im fit&Sun gequält. Das erste Highlight war sicherlich unsere Grünkohltour, bei der schon einige Kilometer abgerissen wurden. Über die Pace müssen wir natürlich nicht reden

2. Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern?

Stand jetzt bleibt alles beim Alten.

3. Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft in dieser Saison zufrieden? Was könnte besser werden?

Ich behaupte jetzt einfach mal, dass keiner von uns mit der momentanen Leistung zufrieden ist. Natürlich haben wir gehofft oben mitspielen zu können, aber das hat sich in dieser Saison wohl erledigt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Ich denke, da führt kein Weg an den Jungs aus Sievern vorbei. Mit so einem Trainer, mit so einer Vereinshistorie, ist das natürlich selbstverständlich ;)

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Spiel im bisherigen Saisonverlauf und warum?

Da haben wir bei unserer Grünkohltour schon viel drüber philosophiert. Die Spiele gegen Beverstedt, sowie gegen Langen waren schon eine Katastrophe. Unser bisher bestes Spiel war definitiv gegen Stubben, welches wir 3:1 zuhause gewonnen haben.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich glaube das wird ganz eng. Der ein oder andere wird sicherlich noch einbrechen.

7. Welche Ehrenamtlichen aus eurem Verein sollte man an dieser Stelle mal erwähnen und warum?

Wenn man den Namen TV Loxstedt hört, dann denkt man sofort an Florian Poppe. Was der alles für den TVL und dem JFV macht ist unglaublich. Immer der Erste am Sportplatz und immer der Letzte der geht.