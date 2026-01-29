Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
FuPa Wintercheck: TV Langen II
"WDB ist mir persönlich bisher am stärksten aufgefallen und könnte Hagen III noch einholen"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur Rückrunde. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Heute beantwortet Malte Söntgerath vom TV Langen II unsere Fragen im FuPa-Wintercheck.
Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?
Nach holprigen Start, aber sogar zwischenzeitlicher Tabellenführung, haben wir uns leistungsgerecht im Tabellenmittelfeld festgesetzt. Wir sind grundsätzlich aber nicht 100% zufrieden, da wir mehr Qualität haben, als das was wir phasenweise gezeigt haben.
Wird sich euer Kader und/oder Trainerteam in der Winterpause verändern? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Wir haben aus privaten Gründen leider zwei Abgänge zu verzeichnen. Ansonsten ist unser Kader groß genug, um das aufzufangen und wir hoffen, dass der eine oder andere Langzeitverletzte in der Rückrunde wieder eingreifen kann.
Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?
Wir sind Mitte Januar wieder mit Hallentraining gestartet und wollen ab Februar, sofern es die Plätze zulassen, wieder draußen trainieren. Die Highlights waren und sind die Hallenturniere, ein gemeinsamer Besuch beim Eishockey und natürlich die alljährliche Grünkohltour.
Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?
Dass Bokel 2 so unten drin hängt war für uns "Außenstehende" nicht so zu erwarten. Positiv zu erwähnen ist hingegen die Leistung vom TSV Debstedt, die uns sowohl im Testspiel als auch im Ligaspiel alles abverlangt haben und eine vielversprechende Mannschaft für die nächsten Jahre zusammen haben.
Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?
Unser bestes Spiel haben wir auswärts gegen Nesse gemacht, da hatte vorne wie hinten nahezu alles gepasst. Unser schwächstes Spiel war vermutlich die 4:1 Niederlage in Wollingst, wo wir mit dünnen Kader ein von Anfang bis Ende schwaches Spiel gezeigt haben. Zusätzlich ist negativ zu erwähnen, dass die Beteiligung beim Hallenkreispokal in Beverstedt mit nur 5 Mannschaften echt enttäuschend war. Aus meiner Sicht sollten von 28 Mannschaften aus den beiden 2. KK schon deutlich mehr Teams den Anspruch haben beim Turnier vom Verband dabei zu sein. Eine ordentliche Hallenrunde gehört einfach zu einer Saison mit dazu.
Wer wird Meister in eurer Liga und warum?
WDB ist mir persönlich bisher am stärksten aufgefallen und könnte Hagen III noch einholen. Grundsätzlich gehören aber beide Mannschaft nicht in die 2. KK.