FuPa Wintercheck: TV Langen II

Unser bestes Spiel haben wir auswärts gegen Nesse gemacht, da hatte vorne wie hinten nahezu alles gepasst. Unser schwächstes Spiel war vermutlich die 4:1 Niederlage in Wollingst, wo wir mit dünnen Kader ein von Anfang bis Ende schwaches Spiel gezeigt haben. Zusätzlich ist negativ zu erwähnen, dass die Beteiligung beim Hallenkreispokal in Beverstedt mit nur 5 Mannschaften echt enttäuschend war. Aus meiner Sicht sollten von 28 Mannschaften aus den beiden 2. KK schon deutlich mehr Teams den Anspruch haben beim Turnier vom Verband dabei zu sein. Eine ordentliche Hallenrunde gehört einfach zu einer Saison mit dazu.