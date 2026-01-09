FuPa Wintercheck: TuS Jork

Eine enttäuschend schwache Saison spielt bislang der TuS Jork. Die Altländer sind derzeit Vorletzter und es droht der Abstieg in die 2. Kreisklasse. Potential hat die Mannschaft von Trainer Max Frank, um das zu verhindern. Die Konstanz fehlt und das weiß auch der Coach. Hier sind seine Antworten im FuPa Wintercheck.

1. Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Seid ihr mit den gezeigten Leistungen eurer Mannschaft zufrieden? Was müsste besser werden?

Wir sind mit der Hinrunde alles andere als zufrieden, was bei dem Tabellenplatz auch nicht verwunderlich ist. Es gab Spiele, die zeigen, warum wir da stehen wo wir sind, zum Beispiel gegen Immenbeck und Ottensen und es gab Spiele wo auch mehr drin gewesen wäre z. B. Apensen, Harsefeld und Agathenburg/Dollern. Wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel und in die Ergebnisse bekommen. Das klappt aber nur, wenn wir unsere Trainingsbereitschaft erhöhen.

Andre Schröder als mein Co-Trainer und ich machen in der Konstellation weiter. Im Kader haben wir einige Zugänge um sowohl die Qualität, als auch die Quantität zu verbessern. Nico Reincke kommt vom VSV Hedendorf/Neukloster zu uns, fest aus der unserer 2. Mannschaft kommen Joey Voss und Ole Pollmann zu uns, die schon im Laufe der Hinrunde bewiesen haben, dass sie mithalten und weiterhelfen können. Vier weitere Spieler unserer 2. Mannschaft starten mit uns in die Vorbereitung und wir schauen, wo das hinführt.

3. Wie lange macht ihr Pause und wie sieht eure Vorbereitung aus? Gibt es besondere Highlights oder Team Building-Maßnahmen?

Wir kicken wie jedes Jahr 1 x die Woche in der Halle "just for fun" die ganze Winterpause durch. Offiziell in die Vorbereitung starten wir am 22.01. Das Highlight war wie jeden Winter unser großes Hallenturnier in Jork mit insgesamt 20 Teams und einer rappelvollen Sporthalle über den Tag verteilt.

4. Welcher Gegner hat euch in dieser Spielzeit in eurer Klasse bislang am meisten überrascht, egal ob positiv oder negativ?

Negativ haben wir uns nur selbst überrascht, bei anderen Teams steht es uns nicht zu, darüber zu urteilen. Positiv „überraschend“ ist wohl der Tabellenplatz von Harsefeld. Das zeigt aber einmal mehr, wie ausgeglichen die Liga eigentlich ist.

5. Welches war das bemerkenswerteste, negativste oder positivste Ereignis im bisherigen Saisonverlauf?

Unser absolutes Highlight war zweifelsohne der Sieg gegen Bützfleth in der 2. Runde des Kreispokals, dass wir dann Wiepenkathen in der nächsten Runde hatten, war natürlich sehr bitter.

6. Wer wird Meister in eurer Liga und warum?

Ich denke, dass Agathenburg/Dollern das Rennen machen wird. Herbstmeister und ein Spiel weniger ist schon ein kleines Polster, aber wie bereits gesagt, die Liga ist sehr ausgeglichen und sicher ist das nicht.

